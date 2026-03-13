Гол півзахисника “Шахтаря” у ворота “Леха” претендує на гол туру в Лізі Конференцій

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Гол Ісаке Сілви у матчі проти Леха потрапив до списку претендентів від УЄФА. Півзахисник Шахтаря змагається за нагороду з гравцями трьох інших клубів.

Гол півзахисника донецького "Шахтаря" Ісаке Сілви у ворота польського "Леха" у рамках 1/8 Ліги Конференцій претендує на гол туру. Про це передає УНН з посиланням на сайт UEFA. 

Так, третій гол донецького "Шахтаря" у ворота польського "Леха" у виконанні Ісаке Сілви претендує на гол туру. Півзахисник "гірників", який вийшов на заміну замість Невертона, відзначився ударом через себе, встановивши рахунок - 3:1 на користь донеччан. 

Також за кращий гол туру змагається півзахисник "Фіорентини" Шер Ндур, який зрівняв рахунок у матчі проти "Ракува", гол нападника "Райо Вальєкано" у ворота "Самсунспор", гол нападника "АЕКа" Абубакара Койта у ворота "Цельї". 

Як повідомляв УНН, український "Шахтар" здобув перемогу над польським "Лехом" у матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій, обігравши суперника з рахунком 3:1.

Гол українського воротаря та португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна на останніх секундах у ворота мадридського "Реалу" в рамках 8-го туру Ліги Чемпіонів, який вивів орлів у плей-оф турніру, визнаний найкращим голом туру.

Павло Башинський

