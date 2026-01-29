$42.770.19
Гол Трубіна у ворота “Реалу” визнано найкращим голом 8-го туру ЛЧ

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Гол українського воротаря Анатолія Трубіна за "Бенфіку" у ворота "Реалу" на останніх секундах визнано найкращим у 8-му турі Ліги Чемпіонів. Цей гол вивів "Бенфіку" до плей-офф турніру.

Гол Трубіна у ворота “Реалу” визнано найкращим голом 8-го туру ЛЧ

Гол українського воротаря та португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна на останніх секундах у ворота мадридського "Реалу" в рамках 8-го туру Ліги Чемпіонів, який вивів орлів у плей-оф турніру, визнаний найкращим голом туру. Про це пише УНН з посиланням на сайт UEFA. 

Деталі 

За результатами голосування, гол українського голкіпера Анатолія Трубіна на останніх секундах у матчі проти "Реалу" визнаний найкращим у 8-му турі ЛЧ. 

Трубін у голосуванні за найкращий гол обійшов півзахисника кіпрського "Пафоса" Владіслава Драгоміра (гол проти "Славії"), нападника лондонського "Челсі" Жоао Педро (гол у ворота "Наполі"), захисника міланського "Інтера" Федеріко Дімарко (гол у ворота "Боруссії"). 

Також Трубін потрапив до найкращої команди тижня, а найкращим гравцем туру було визнано його одноклубника норвежця Андреаса Шельдерупа, який оформив дубль у ворота "Реала".

"Я не звик забивати", - сказав Трубін після матчу. 

Зазначимо, що Трубін став лише п’ятим голкіпером в історії Ліги Чемпіонів, якому вдалося відзначитися забитим голом у турнірі. До нього із голкіперів забивали лише Ганс-Йорг Бутт (3 голи), Сінан Болан, Вінсент Еньєама та Іван Проведель - по одному голу. 

Окрім того, Трубін став четвертим голкіпером, який здобував найбільше перемог проти "Реала" (три перемоги: двічі у "Шахтарі", одного разу у "Бенфіці"). Більше Трубіна перемог над "Реалом" здобували: 

  • Олівер Кан - 7 перемог;
    • Едерсон - 4 перемоги;
      • Джанлуїджі Буффон - 4 перемоги.

        Нагадаємо 

        Лісабонська "Бенфіка" у результативному матчі Ліги чемпіонів здобула необхідний результат у протистоянні з мадридським "Реалом" (4:2), гарантувавши собі вихід у плей-офф турніру. Команда таки змогла пролізти у топ-24 кращі команди турніру і сталося це не без допомоги українського голкіпера Анатолія Трубіна, який виступає за "орлів".

        Павло Башинський

        Спорт
        УЄФА
        Лісабон