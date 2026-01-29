Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ

$42.770.19
13:51 • 9732 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 16828 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 16749 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 21954 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 20367 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15815 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 18280 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27767 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12393 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14348 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциях - Макрон29 января, 08:32 • 10422 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 30239 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 11079 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 14153 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 8268 просмотра
публикации
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 1838 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 8454 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 68028 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 96448 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 119073 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 316 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 26424 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 52560 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 49940 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 56043 просмотра
Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Гол украинского вратаря Анатолия Трубина за "Бенфику" в ворота "Реала" на последних секундах признан лучшим в 8-м туре Лиги Чемпионов. Этот гол вывел "Бенфику" в плей-офф турнира.

Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ

Гол украинского вратаря и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина на последних секундах в ворота мадридского "Реала" в рамках 8-го тура Лиги Чемпионов, который вывел орлов в плей-офф турнира, признан лучшим голом тура. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт UEFA. 

Детали 

По результатам голосования, гол украинского голкипера Анатолия Трубина на последних секундах в матче против "Реала" признан лучшим в 8-м туре ЛЧ. 

Трубин в голосовании за лучший гол обошел полузащитника кипрского "Пафоса" Владислава Драгомира (гол против "Славии"), нападающего лондонского "Челси" Жоао Педро (гол в ворота "Наполи"), защитника миланского "Интера" Федерико Димарко (гол в ворота "Боруссии"). 

Также Трубин попал в лучшую команду недели, а лучшим игроком тура был признан его одноклубник норвежец Андреас Шельдеруп, оформивший дубль в ворота "Реала".

"Я не привык забивать", - сказал Трубин после матча. 

Отметим, что Трубин стал лишь пятым голкипером в истории Лиги Чемпионов, которому удалось отличиться забитым голом в турнире. До него из голкиперов забивали только Ханс-Йорг Бутт (3 гола), Синан Болан, Винсент Эньеама и Иван Проведель - по одному голу. 

Кроме того, Трубин стал четвертым голкипером, который одерживал больше всего побед против "Реала" (три победы: дважды в "Шахтере", один раз в "Бенфике"). Больше Трубина побед над "Реалом" одерживали: 

  • Оливер Кан - 7 побед;
    • Эдерсон - 4 победы;
      • Джанлуиджи Буффон - 4 победы.

        Напомним 

        Лиссабонская "Бенфика" в результативном матче Лиги чемпионов добилась необходимого результата в противостоянии с мадридским "Реалом" (4:2), гарантировав себе выход в плей-офф турнира. Команда все же смогла пробиться в топ-24 лучших команд турнира и произошло это не без помощи украинского голкипера Анатолия Трубина, который выступает за "орлов".

        Павел Башинский

        Спорт
        УЕФА
        Лиссабон