Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ

Гол украинского вратаря и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина на последних секундах в ворота мадридского "Реала" в рамках 8-го тура Лиги Чемпионов, который вывел орлов в плей-офф турнира, признан лучшим голом тура. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт UEFA.

Детали

По результатам голосования, гол украинского голкипера Анатолия Трубина на последних секундах в матче против "Реала" признан лучшим в 8-м туре ЛЧ.

Трубин в голосовании за лучший гол обошел полузащитника кипрского "Пафоса" Владислава Драгомира (гол против "Славии"), нападающего лондонского "Челси" Жоао Педро (гол в ворота "Наполи"), защитника миланского "Интера" Федерико Димарко (гол в ворота "Боруссии").

Также Трубин попал в лучшую команду недели, а лучшим игроком тура был признан его одноклубник норвежец Андреас Шельдеруп, оформивший дубль в ворота "Реала".

"Я не привык забивать", - сказал Трубин после матча.

Отметим, что Трубин стал лишь пятым голкипером в истории Лиги Чемпионов, которому удалось отличиться забитым голом в турнире. До него из голкиперов забивали только Ханс-Йорг Бутт (3 гола), Синан Болан, Винсент Эньеама и Иван Проведель - по одному голу.

Кроме того, Трубин стал четвертым голкипером, который одерживал больше всего побед против "Реала" (три победы: дважды в "Шахтере", один раз в "Бенфике"). Больше Трубина побед над "Реалом" одерживали:

Оливер Кан - 7 побед;

Эдерсон - 4 победы;

Джанлуиджи Буффон - 4 победы.

Напомним

Лиссабонская "Бенфика" в результативном матче Лиги чемпионов добилась необходимого результата в противостоянии с мадридским "Реалом" (4:2), гарантировав себе выход в плей-офф турнира. Команда все же смогла пробиться в топ-24 лучших команд турнира и произошло это не без помощи украинского голкипера Анатолия Трубина, который выступает за "орлов".