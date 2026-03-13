$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
14:21 • 2550 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
12:53 • 14947 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 16047 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 34168 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 59612 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 89523 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42951 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27869 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21205 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23987 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Гол полузащитника «Шахтера» в ворота «Леха» претендует на гол тура в Лиге Конференций

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Гол Исаке Силвы в матче против Леха попал в список претендентов от УЕФА. Полузащитник Шахтера соревнуется за награду с игроками трех других клубов.

Гол полузащитника «Шахтера» в ворота «Леха» претендует на гол тура в Лиге Конференций

Гол полузащитника донецкого "Шахтера" Исаке Силвы в ворота польского "Леха" в рамках 1/8 Лиги Конференций претендует на гол тура. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт UEFA. 

Детали

Так, третий гол донецкого "Шахтера" в ворота польского "Леха" в исполнении Исаке Силвы претендует на гол тура. Полузащитник "горняков", вышедший на замену вместо Невертона, отличился ударом через себя, установив счет - 3:1 в пользу дончан. 

Также за лучший гол тура соревнуется полузащитник "Фиорентины" Шер Ндур, который сравнял счет в матче против "Ракува", гол нападающего "Райо Вальекано" в ворота "Самсунспор", гол нападающего "АЕКа" Абубакара Койта в ворота "Цельи". 

Дополнение

Как сообщал УНН, украинский "Шахтер" одержал победу над польским "Лехом" в матче 1/8 финала Лиги Конференций, обыграв соперника со счетом 3:1.

Напомним 

Гол украинского вратаря и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина на последних секундах в ворота мадридского "Реала" в рамках 8-го тура Лиги Чемпионов, который вывел орлов в плей-офф турнира, признан лучшим голом тура.

Павел Башинский

Спорт
Реал Мадрид
Шахтер (Донецк)
УЕФА
Украина
Польша