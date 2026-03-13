Гол полузащитника «Шахтера» в ворота «Леха» претендует на гол тура в Лиге Конференций

Гол полузащитника донецкого "Шахтера" Исаке Силвы в ворота польского "Леха" в рамках 1/8 Лиги Конференций претендует на гол тура. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт UEFA.

Детали

Так, третий гол донецкого "Шахтера" в ворота польского "Леха" в исполнении Исаке Силвы претендует на гол тура. Полузащитник "горняков", вышедший на замену вместо Невертона, отличился ударом через себя, установив счет - 3:1 в пользу дончан.

Также за лучший гол тура соревнуется полузащитник "Фиорентины" Шер Ндур, который сравнял счет в матче против "Ракува", гол нападающего "Райо Вальекано" в ворота "Самсунспор", гол нападающего "АЕКа" Абубакара Койта в ворота "Цельи".

Дополнение

Как сообщал УНН, украинский "Шахтер" одержал победу над польским "Лехом" в матче 1/8 финала Лиги Конференций, обыграв соперника со счетом 3:1.

Напомним

Гол украинского вратаря и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина на последних секундах в ворота мадридского "Реала" в рамках 8-го тура Лиги Чемпионов, который вывел орлов в плей-офф турнира, признан лучшим голом тура.