“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧ

Основна стадія Ліги чемпіонів стрімко наближається до свого екватора. Уже у вівторок, 3 листопада, та у середу, 4 листопада, відбудуться поєдинки 4-го туру, які можуть суттєво змінити розстановку сил у турнірній таблиці. На вболівальників очікує протистояння донецького "Шахтаря" проти лісабонського "Спортінга", а також "Атлетіко" перевірить на міцність мюнхенську "Баварію" з володарем "Золотого м’яча" у центрі нападу, пише УНН.

"Шахтар" проти "Спортінга"

У вівторок, 3 листопада, о 19:45 донецький "Шахтар", який після трьох турів йде на 17 місці, зустрінеться із лісабонським "Спортінгом", який йде дванадцятим.

"Шахтар" здобув одну перемогу проти грецького "АЕКа", зіграв внічию із "ПСВ", а також у третьому турі у більшості поступився міланському "Інтеру".

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"Спортінг" же здобув дві перемоги, і одного разу поступився - "ЛАСКу". Поєдинок пройде у Лондоні на "Стемфорд Бридж", а переглянути матч можна буде на сервісі Мегого.

Між собою команди зустрічалися лише двічі - у Лізі чемпіонів сезону 2008/2009. Тоді двічі перемогу святкували португальці - двічі по 1:0. Букмекери у цьому протистоянні віддають перевагу "Спортінгу", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 2. На перемогу "Шахтаря" - 3,6 на нічию - 3,8.

"Дуже щасливі грати тут завтра. Як ми граємо і в якому стані перебуваємо – це те, що потрібно продовжувати. Зробимо все, аби перемогти завтра, але, якщо не вдасться виграти, важливо не поступитися. Знаємо силу "Спортінга" та його досягнення, дуже поважаємо цей клуб і, безумовно, викладатимемося більш ніж на 100 відсотків. Повинні робити це в кожному епізоді. У попередньому матчі Ліги чемпіонів з "Інтером" ми показали хорошу гру і тепер повністю готові до зустрічі зі "Спортінгом", - сказав головний тренер "Шахтаря" Арда Туран перед матчем.

Розклад матчів четвертого туру

Окрім "Шахтаря", о 19:45 зіграє "Галатасарай" - "Штутгарт". О 22:00 відбудуться наступні матчі:

“Атлетіко” - “Баварія”;

“Барселона” - “Астон Вілла”;

“Буде/Глімт” - “Лілль”;

“Манчестер Юнайтед” - “Рома”;

“Феєнорд” - “Інтер”.

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Також у вівторок зіграють "ЛАСК" проти "Слована", за який виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, а також "Вільярреал" протистоятиме "ПСЖ" Іллі Забарного.

Другий ігровий день розпочнеться матчами "Фенербахче" - "Ліверпуль" та "АЕК" - "Реал" Андрія Луніна. Поєдинки стартують о 19:45.

О 22:00 "Борусія" протистоятиме "Бетісу", "Вікінг" зустрінеться із "Сабахом", "Ланс" - "Комо", "Порту" - "Наполі", "ПСВ" - "Брюгге", "Лейпциг" - "Манчестер Сіті", а також "Славія" Назарія Домчака зустрінеться із "Арсеналом".

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