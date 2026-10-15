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"Шахтар" перервав безвиграшну серію українських клубів у Лізі чемпіонів та інші результати матчів 14 жовтня

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Шахтар обіграв АЕК 3:1 та здобув першу перемогу в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Донеччани набрали 4 очки.

"Шахтар" перервав безвиграшну серію українських клубів у Лізі чемпіонів та інші результати матчів 14 жовтня

Донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27, обігравши грецький АЕК із рахунком 3:1. Таким чином, український клуб перервав безвиграшну серію в найпрестижнішому європейському клубному турнірі, яка тривала з 22 січня 2025 року, коли "гірники" перемогли французький "Брест". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Матч розпочався невдало для донеччан – футболісти АЕКа першими відкрили рахунок. Однак на 34-й хвилині Педріньо реалізував пенальті та відновив рівновагу. Тривалий час команди не могли визначити сильнішого, а розв'язка настала наприкінці другого тайму.

На 80-й хвилині Вінісіус Тобіас вивів "Шахтар" уперед після прострілу, з яким не впорався воротар суперників. А вже на 86-й хвилині Глейкер Мендоза встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь української команди.

"Шахтар" піднявся в турнірній таблиці, а європейські гранди влаштували результативний вечір

Після 2 матчів "Шахтар" набрав 4 очки та піднявся на 11-ту позицію загальної турнірної таблиці Ліги чемпіонів. У першому турі донеччани зіграли на виїзді внічию з нідерландським ПСВ. Наступним суперником українського клубу стане міланський "Інтер", із яким "гірники" зустрінуться в Італії.

Інші матчі 14 жовтня також подарували чимало голів. Англійський "Ліверпуль" переміг австрійський ЛАСК із рахунком 6:3, а "Астон Вілла" розгромила турецький "Фенербахче" – 6:0. Французький ПСЖ обіграв "Манчестер Сіті" – 4:2, тоді як мадридський "Реал" здобув непросту перемогу над "Ромою" – 4:3.

Нідерландський "Феєнорд" переміг італійський "Комо" – 3:2, німецький "Штутгарт" розібрався зі словацьким "Слованом" – 3:0, а норвезький "Буде-Глімт" мінімально обіграв дортмундську "Боруссію" – 1:0. Матч "Бетіс" – "Порту" завершився з рахунком 3-2 на користь іспанців.

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