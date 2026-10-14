Україна перемогла Словаччину та вийшла у фінал плейоф жіночого ЧС-2027

Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину в матчі-відповіді плейоф відбору на Чемпіонат світу-2027. Про це повідомляє УНН.

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Єдиним голом у протистоянні на останній хвилині першого тайму відзначилася Вероніка Андрухів. Таким чином, зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "синьо-жовтих".

Додамо, що у фіналі плейоф кваліфікації на українок чекатиме дуель з переможцем пари Греція - Англія. Двоматчеве протистояння фінального раунду кваліфікації пройде в період з 26 листопада до 5 грудня.

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