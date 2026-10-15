"Шахтёр" прервал безвыигрышную серию украинских клубов в Лиге чемпионов — другие результаты матчей 14 октября

Донецкий «Шахтёр» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27, обыграв греческий АЕК со счётом 3:1. Таким образом, украинский клуб прервал безвыигрышную серию в самом престижном европейском клубном турнире, которая продолжалась с 22 января 2025 года, когда «горняки» победили французский «Брест». Об этом сообщает УНН.

Детали

Матч неудачно начался для донетчан — футболисты АЕКа первыми открыли счёт. Однако на 34-й минуте Педриньо реализовал пенальти и восстановил равновесие. Долгое время команды не могли определить сильнейшего, а развязка наступила в конце второго тайма.

На 80-й минуте Винисиус Тобиас вывел «Шахтёр» вперёд после прострела, с которым не справился вратарь соперников. А уже на 86-й минуте Глейкер Мендоза установил окончательный счёт — 3:1 в пользу украинской команды.

«Шахтёр» поднялся в турнирной таблице, а европейские гранды устроили результативный вечер

После 2 матчей «Шахтёр» набрал 4 очка и поднялся на 11-ю позицию общей турнирной таблицы Лиги чемпионов. В первом туре донетчане сыграли вничью на выезде с нидерландским ПСВ. Следующим соперником украинского клуба станет миланский «Интер», с которым «горняки» встретятся в Италии.

Другие матчи 14 октября также подарили немало голов. Английский «Ливерпуль» победил австрийский ЛАСК со счётом 6:3, а «Астон Вилла» разгромила турецкий «Фенербахче» — 6:0. Французский ПСЖ обыграл «Манчестер Сити» — 4:2, тогда как мадридский «Реал» одержал непростую победу над «Ромой» — 4:3.

Нидерландский «Фейеноорд» победил итальянский «Комо» — 3:2, немецкий «Штутгарт» разобрался со словацким «Слованом» — 3:0, а норвежский «Буде-Глимт» минимально обыграл дортмундскую «Боруссию» — 1:0. Матч «Бетис» — «Порту» завершился со счётом 3:2 в пользу испанцев.

Украина победила Словакию и вышла в финал плей-офф женского ЧМ-2027