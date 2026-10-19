"Шахтар" проти "Інтера", "ПСЖ" проти "Барселони", "Баварія" проти "Арсеналу" - анонс 3 туру ЛЧ
Київ • УНН
20–21 жовтня відбудуться матчі третього туру Ліги чемпіонів. «Шахтар» у гостях зіграє з «Інтером», а «ПСЖ» зустрінеться з «Барселоною».
У вівторок, 20 жовтня, стартує третій тур Ліги чемпіонів сезону 2026/2027, який подарує вболівальникам чимало захоплюючих матчів. Зокрема, донецький "Шахтар" зустрінеться із "Інтером", "ПСЖ" Іллі Забарного протистоятиме "Барселоні", а "Баварія" зіграє з "Арсеналом", де намагатиметься поквитатися за поразку у минулому сезоні на груповому раунді ЛЧ, пише УНН.
Розклад матчів третього туру
Третій тур розпочнеться у вівторок, 20 жовтня, матчами "Сабаха" проти "Боруссії" та "Фенербахче" проти "Славія Прага" Назара Домчака. Старт обох поєдинків заплановано на 19:45.
О 22:00 зіграють наступні пари: англійський "Ліверпуль" протистоятиме іспанському "Вільярреалу"; англійський "Манчестер Сіті" зустрінеться із грецьким "АЕКом" Олександра Зубкова; італійський "Наполі" зіграє з норвезьким "Буде/Глімт"; нідерландський "ПСВ" завітає до португальського "Порту"; німецький "Штутгарт" зустрінеться із мадридським "Атлетіко", французький "ПСЖ" Іллі Забарного зустрінеться із каталонською "Барселоною", а словацький "Слован" Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича завітає до італійської "Роми".
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Наступний ігровий день - у середу, 21 жовтня, розпочнеться матчами італійського "Комо" проти англійського "Манчестер Юнайтед", а французький "Лілль" вдома прийматиме "Галатасарай". Обидва поєдинки розпочнуться о 19:45.
Далі, о 22:00, на вболівальників чекатимуть не менш цікаві протистояння, зокрема англійська "Астон Вілла" прийматиме сенсаційний норвезький "Вікінг", мюнхенська "Баварія" намагатиметься поквитатися за поразку минулого сезону від лондонського "Арсенала", іспанський "Бетіс" зустрінеться із нідерландським "Феєнордом", бельгійський "Брюгге" зіграє з французьким "Лансом", мадридський "Реал" Андрія Луніна прийматиме "Ред Булл Лейпциг", а португальський "Спортінг" зіграє з австрійським "ЛАСКом".
Виступ українських клубів у турнірі
Донецький "Шахтар", після перемоги у другому турі над "АЕКом", у третьому турі зустрінеться із італійським "Інтером". Поєдинок на виїзді для "гірників" розпочнеться о 22:00.
Матч транслюватиметься на медіасервісі Мегого. Наразі "Шахтар" іде 11 у таблиці, а "Інтер" на 29 місці, проте букмекери вважають абсолютним фаворитом прийдешнього матчу чемпіона Італії. На перемогу "нерадзуррі" можна поставити з коефіцієнтом 1,21. Нічия - 7,00. Виграш "Шахтаря" - 11,00.
Загалом же команди зустрічалися 7 разів, і статистика протистоянь на користь італійців - 3 перемоги у "Інтера" і жодної у "Шахтаря".
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