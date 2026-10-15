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За матч забив більше, ніж за останні шість поєдинків - Барколя визнаний найкращим гравцем туру Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Вінгер "Ліверпуля" Бредлі Барколя забив тричі у переможному матчі з "ЛАСК" і став найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів.

За матч забив більше, ніж за останні шість поєдинків - Барколя визнаний найкращим гравцем туру Ліги чемпіонів

Вінгера англійського "Ліверпуля" Бредлі Барколя, який оформив хет-трик у ворота "ЛАСКа", визнано найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів, передає УНН. 

Деталі

"Герой, який зробив хет-трик, Барколя визнаний гравцем тижня", - йдеться у повідомленні. 

У другому турі ЛЧ "Ліверпуль" зустрівся із австрійським "ЛАСКом". Поєдинок завершився на користь "мерсисадців" - 6:3. Три голи забив Бредлі Барколя, і ще по голу забили Рональд Араухо, Льюіс Кумас та Джеремі Фрімпонг. 

За "ЛАСК" відзначилися Роберт Любічич та дублем Флоріан Флекер. Що цікаво, у складі "ЛАСКа" хет-трик з асистів оформив колишній захисник криворізького "Кривбасу" Іван Дібанго, який пішов зі скандалом із українського клубу. 

У травні повідомлялося, що захисник команди провів ніч у бухгалтерії, вимагаючи повернути йому заборгованість за декілька місяців. 

Варто зазначити, що Барколя перейшов до "Ліверпуля" цього сезону з французького "ПСЖ", за який грає Ілля Забарний. "Червоні" заплатили за француза 125 млн євро. Барколя провів за "Ліверпуль" сім ігор, і до матчу з "ЛАСКом" не відзначався результативними діями. 

Доповнення

Донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27, обігравши грецький АЕК із рахунком 3:1. Таким чином, український клуб перервав безвиграшну серію в найпрестижнішому європейському клубному турнірі, яка тривала з 22 січня 2025 року, коли "гірники" перемогли французький "Брест".   

Павло Башинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)