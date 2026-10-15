За матч забил больше, чем за последние шесть поединков — Барколя признан лучшим игроком тура Лиги чемпионов

Вингер английского "Ливерпуля" Брэдли Барколя, оформивший хет-трик в ворота "ЛАСКа", признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов, передает УНН.

Детали

"Герой, оформивший хет-трик, Барколя признан игроком недели", — говорится в сообщении.

Во втором туре ЛЧ "Ливерпуль" встретился с австрийским "ЛАСКом". Поединок завершился в пользу "мерсисайдцев" — 6:3. Три гола забил Брэдли Барколя, а еще по одному забили Рональд Араухо, Льюис Кумас и Джереми Фримпонг.

За "ЛАСК" отличились Роберт Любичич и дублем Флориан Флекер. Что интересно, в составе "ЛАСКа" хет-трик из ассистов оформил бывший защитник криворожского "Кривбасса" Иван Дибанго, который со скандалом ушел из украинского клуба.

В мае сообщалось, что защитник команды провел ночь в бухгалтерии, требуя вернуть ему задолженность за несколько месяцев.

Стоит отметить, что Барколя перешел в "Ливерпуль" в этом сезоне из французского "ПСЖ", за который играет Илья Забарный. "Красные" заплатили за француза 125 млн евро. Барколя провел за "Ливерпуль" семь матчей и до матча с "ЛАСКом" не отмечался результативными действиями.

Дополнение

Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27, обыграв греческий АЕК со счетом 3:1. Таким образом, украинский клуб прервал безвыигрышную серию в самом престижном европейском клубном турнире, которая продолжалась с 22 января 2025 года, когда "горняки" победили французский "Брест".