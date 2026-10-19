"Шахтёр" против "Интера", "ПСЖ" против "Барселоны", "Бавария" против "Арсенала" - анонс 3-го тура ЛЧ
Киев • УНН
20–21 октября состоятся матчи третьего тура Лиги чемпионов. «Шахтёр» в гостях сыграет с «Интером», а «ПСЖ» встретится с «Барселоной».
Во вторник, 20 октября, стартует третий тур Лиги чемпионов сезона 2026/2027, который подарит болельщикам немало захватывающих матчей. В частности, донецкий "Шахтёр" встретится с "Интером", "ПСЖ" Ильи Забарного будет противостоять "Барселоне", а "Бавария" сыграет с "Арсеналом", где попытается поквитаться за поражение в прошлом сезоне на групповом этапе ЛЧ, пишет УНН.
Расписание матчей третьего тура
Третий тур начнётся во вторник, 20 октября, матчами "Сабаха" против "Боруссии" и "Фенербахче" против "Славии Прага" Назара Домчака. Начало обоих поединков запланировано на 19:45.
В 22:00 сыграют следующие пары: английский "Ливерпуль" будет противостоять испанскому "Вильярреалу"; английский "Манчестер Сити" встретится с греческим "АЕКом" Александра Зубкова; итальянский "Наполи" сыграет с норвежским "Будё/Глимт"; нидерландский "ПСВ" отправится в гости к португальскому "Порту"; немецкий "Штутгарт" встретится с мадридским "Атлетико", французский "ПСЖ" Ильи Забарного встретится с каталонской "Барселоной", а словацкий "Слован" Данила Игнатенко и Николая Кухаревича отправится в гости к итальянской "Роме".
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Следующий игровой день — в среду, 21 октября, начнётся матчами итальянского "Комо" против английского "Манчестер Юнайтед", а французский "Лилль" дома примет "Галатасарай". Оба поединка начнутся в 19:45.
Затем, в 22:00, болельщиков будут ждать не менее интересные противостояния, в частности английская "Астон Вилла" примет сенсационный норвежский "Викинг", мюнхенская "Бавария" попытается поквитаться за поражение в прошлом сезоне от лондонского "Арсенала", испанский "Бетис" встретится с нидерландским "Фейеноордом", бельгийский "Брюгге" сыграет с французским "Лансом", мадридский "Реал" Андрея Лунина примет "Ред Булл Лейпциг", а португальский "Спортинг" сыграет с австрийским "ЛАСК".
Выступление украинских клубов в турнире
Донецкий "Шахтёр", после победы во втором туре над "АЕКом", в третьем туре встретится с итальянским "Интером". Выездной поединок для "горняков" начнётся в 22:00.
Матч будет транслироваться на медиасервисе Megogo. Сейчас "Шахтёр" занимает 11-е место в таблице, а "Интер" — 29-е, однако букмекеры считают абсолютным фаворитом предстоящего матча чемпиона Италии. На победу "нерадзурри" можно поставить с коэффициентом 1,21. Ничья — 7,00. Победа "Шахтёра" — 11,00.
Всего же команды встречались 7 раз, и статистика противостояний в пользу итальянцев — 3 победы у "Интера" и ни одной у "Шахтёра".
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