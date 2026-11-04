Шалений камбек МЮ, 6 голів ПСЖ та впевнена перемога Барселони у Лізі чемпіонів: рахунки матчів 3 листопада
Київ • УНН
МЮ переміг «Рому» 3:2 після рахунку 0:2, а ПСЖ розгромив «Вільярреал» 6:0. «Шахтар» поступився «Спортінгу» 0:1.
У вівторок, 3 листопада, відбулися матчі 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Найяскравішими подіями ігрового дня стали вольова перемога "Манчестер Юнайтед" над "Ромою" з рахунком 3:2 та розгром "Вільярреала" французьким ПСЖ – 6:0, пише УНН.
Деталі
"Манчестер Юнайтед" здійснив один із найефектніших камбеків туру. Англійський клуб поступався "Ромі" з рахунком 0:2, однак зумів забити 3 м'ячі та вирвати перемогу. При цьому манкуніанці завершували матч у меншості після вилучення одного з футболістів.
Не менш результативним виявився поєдинок ПСЖ проти "Вільярреала". Паризький клуб уже на 16-й хвилині вів із рахунком 4:0, а до фінального свистка довів перевагу до 6 голів.
Результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
- "Галатасарай" – "Штутгарт" – 2:0
- "Шахтар" – "Спортінг" – 0:1
- "Феєнорд" – "Інтер" – 0:3
- "Буде-Глімт" – "Лілль" – 0:0
- "Атлетіко" – "Баварія" – 0:2
- "Вільярреал" – ПСЖ – 0:6
- "Барселона" – "Астон Вілла" – 3:0
- "Манчестер Юнайтед" – "Рома" – 3:2
- ЛАСК – "Слован" Братислава – 4:0
Серед інших результатів варто відзначити перемоги "Барселони" над "Астон Віллою" (3:0), "Інтера" над "Феєнордом" (3:0) та "Баварії" над мадридським "Атлетіко" (2:0).
Український "Шахтар" мінімально поступився лісабонському "Спортінгу" – 0:1.
“Шахтар” поступився “Спортінгу” у Лізі чемпіонів03.11.26, 22:02 • 1394 перегляди