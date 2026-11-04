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Шалений камбек МЮ, 6 голів ПСЖ та впевнена перемога Барселони у Лізі чемпіонів: рахунки матчів 3 листопада

Київ • УНН

 • 4648 перегляди

МЮ переміг «Рому» 3:2 після рахунку 0:2, а ПСЖ розгромив «Вільярреал» 6:0. «Шахтар» поступився «Спортінгу» 0:1.

Шалений камбек МЮ, 6 голів ПСЖ та впевнена перемога Барселони у Лізі чемпіонів: рахунки матчів 3 листопада

У вівторок, 3 листопада, відбулися матчі 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Найяскравішими подіями ігрового дня стали вольова перемога "Манчестер Юнайтед" над "Ромою" з рахунком 3:2 та розгром "Вільярреала" французьким ПСЖ – 6:0, пише УНН.

Деталі

"Манчестер Юнайтед" здійснив один із найефектніших камбеків туру. Англійський клуб поступався "Ромі" з рахунком 0:2, однак зумів забити 3 м'ячі та вирвати перемогу. При цьому манкуніанці завершували матч у меншості після вилучення одного з футболістів.

Не менш результативним виявився поєдинок ПСЖ проти "Вільярреала". Паризький клуб уже на 16-й хвилині вів із рахунком 4:0, а до фінального свистка довів перевагу до 6 голів.

Результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

- "Галатасарай" – "Штутгарт" – 2:0

- "Шахтар" – "Спортінг" – 0:1

- "Феєнорд" – "Інтер" – 0:3

- "Буде-Глімт" – "Лілль" – 0:0

- "Атлетіко" – "Баварія" – 0:2

- "Вільярреал" – ПСЖ – 0:6

- "Барселона" – "Астон Вілла" – 3:0

- "Манчестер Юнайтед" – "Рома" – 3:2

- ЛАСК – "Слован" Братислава – 4:0

Серед інших результатів варто відзначити перемоги "Барселони" над "Астон Віллою" (3:0), "Інтера" над "Феєнордом" (3:0) та "Баварії" над мадридським "Атлетіко" (2:0).

Український "Шахтар" мінімально поступився лісабонському "Спортінгу" – 0:1.

“Шахтар” поступився “Спортінгу” у Лізі чемпіонів03.11.26, 22:02 • 1394 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Шахтар (Донецьк)