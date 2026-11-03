“Шахтар” поступився “Спортінгу” у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів зазнав мінімальної поразки від лісабонського "Спортінгу", передає УНН.

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Єдиний гол у матчі забив італієць Ісса Думбія на 59-й хвилині - після відскоку від Педру Енріке, м’яч у штрафному відскочив до Думбія, який в дотик з близької відстані переграв Дмитра Різника.

Після пропущеного гола "Шахтар" активізувався та посилив тиск на ворота суперника, проте не зміг бодай зрівняти рахунок.

Після 4 турів "гірники" перебувають на 18-му місці. Наступний матч донеччани зіграють 25 листопада у Лондоні проти "Фенербахче".

У паралельному матчі турецький "Галатасарай" обіграв німецький "Штутгарт" - 2:0.

Сьогодні також мають відбутися наступні матчі:

“Атлетіко” - “Баварія”;

“Барселона” - “Астон Вілла”;

“Буде/Глімт” - “Лілль”;

“Манчестер Юнайтед” - “Рома”;

“Феєнорд” - “Інтер”.

Також у вівторок зіграють "ЛАСК" проти "Слована", за який виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, а також "Вільярреал" протистоятиме "ПСЖ" Іллі Забарного.

“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧ