“Шахтар” поступився “Спортінгу” у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
Шахтар поступився Спортінгу з рахунком 0:1 через гол Ісси Думбії. Після чотирьох турів донеччани посідають 18-те місце.
Донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів зазнав мінімальної поразки від лісабонського "Спортінгу", передає УНН.
Деталі
Єдиний гол у матчі забив італієць Ісса Думбія на 59-й хвилині - після відскоку від Педру Енріке, м’яч у штрафному відскочив до Думбія, який в дотик з близької відстані переграв Дмитра Різника.
Після пропущеного гола "Шахтар" активізувався та посилив тиск на ворота суперника, проте не зміг бодай зрівняти рахунок.
Після 4 турів "гірники" перебувають на 18-му місці. Наступний матч донеччани зіграють 25 листопада у Лондоні проти "Фенербахче".
У паралельному матчі турецький "Галатасарай" обіграв німецький "Штутгарт" - 2:0.
Сьогодні також мають відбутися наступні матчі:
- “Атлетіко” - “Баварія”;
- “Барселона” - “Астон Вілла”;
- “Буде/Глімт” - “Лілль”;
- “Манчестер Юнайтед” - “Рома”;
- “Феєнорд” - “Інтер”.
Також у вівторок зіграють "ЛАСК" проти "Слована", за який виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, а також "Вільярреал" протистоятиме "ПСЖ" Іллі Забарного.
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧ02.11.26, 22:14 • 63217 переглядiв