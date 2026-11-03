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“Шахтар” поступився “Спортінгу” у Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Шахтар поступився Спортінгу з рахунком 0:1 через гол Ісси Думбії. Після чотирьох турів донеччани посідають 18-те місце.

“Шахтар” поступився “Спортінгу” у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів зазнав мінімальної поразки від лісабонського "Спортінгу", передає УНН.

Деталі 

Єдиний гол у матчі забив італієць Ісса Думбія на 59-й хвилині - після відскоку від Педру Енріке, м’яч у штрафному відскочив до Думбія, який в дотик з близької відстані переграв Дмитра Різника. 

Після пропущеного гола "Шахтар" активізувався та посилив тиск на ворота суперника, проте не зміг бодай зрівняти рахунок. 

Після 4 турів "гірники" перебувають на 18-му місці. Наступний матч донеччани зіграють 25 листопада у Лондоні проти "Фенербахче". 

У паралельному матчі турецький "Галатасарай" обіграв німецький "Штутгарт" - 2:0.

Сьогодні також мають відбутися наступні матчі:

  • “Атлетіко” - “Баварія”;
    • “Барселона” - “Астон Вілла”;
      • “Буде/Глімт” - “Лілль”;
        • “Манчестер Юнайтед” - “Рома”;
          • “Феєнорд” - “Інтер”. 

            Також у вівторок зіграють "ЛАСК" проти "Слована", за який виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, а також "Вільярреал" протистоятиме "ПСЖ" Іллі Забарного. 

            “Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧ02.11.26, 22:14 • 63217 переглядiв

            Павло Башинський

            Спорт