"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
"Шахтёр" уступил "Спортингу" со счётом 0:1 из-за гола Иссы Думбия. После четырёх туров донецкая команда занимает 18-е место.
Донецкий «Шахтёр» в четвёртом туре Лиги чемпионов потерпел минимальное поражение от лиссабонского «Спортинга», передаёт УНН.
Детали
Единственный гол в матче забил итальянец Исса Думбия на 59-й минуте — после рикошета от Педру Энрике мяч в штрафной отскочил к Думбии, который в одно касание с близкого расстояния переиграл Дмитрия Ризныка.
После пропущенного гола «Шахтёр» активизировался и усилил давление на ворота соперника, однако не смог хотя бы сравнять счёт.
После 4 туров «горняки» занимают 18-е место. Следующий матч донетчане сыграют 25 ноября в Лондоне против «Фенербахче».
В параллельном матче турецкий «Галатасарай» обыграл немецкий «Штутгарт» — 2:0.
Сегодня также должны состояться следующие матчи:
- “Атлетико” - “Бавария”;
- “Барселона” - “Астон Вилла”;
- “Будё/Глимт” - “Лилль”;
- “Манчестер Юнайтед” - “Рома”;
- “Фейеноорд” - “Интер”.
Также во вторник сыграют «ЛАСК» против «Слована», за который выступают Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, а также «Вильярреал» будет противостоять «ПСЖ» Ильи Забарного.
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧ02.11.26, 22:14 • 62857 просмотров