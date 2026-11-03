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"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 326 просмотра

"Шахтёр" уступил "Спортингу" со счётом 0:1 из-за гола Иссы Думбия. После четырёх туров донецкая команда занимает 18-е место.

"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтёр» в четвёртом туре Лиги чемпионов потерпел минимальное поражение от лиссабонского «Спортинга», передаёт УНН.

Детали 

Единственный гол в матче забил итальянец Исса Думбия на 59-й минуте — после рикошета от Педру Энрике мяч в штрафной отскочил к Думбии, который в одно касание с близкого расстояния переиграл Дмитрия Ризныка. 

После пропущенного гола «Шахтёр» активизировался и усилил давление на ворота соперника, однако не смог хотя бы сравнять счёт. 

После 4 туров «горняки» занимают 18-е место. Следующий матч донетчане сыграют 25 ноября в Лондоне против «Фенербахче». 

В параллельном матче турецкий «Галатасарай» обыграл немецкий «Штутгарт» — 2:0.

Сегодня также должны состояться следующие матчи:

  • “Атлетико” - “Бавария”;
    • “Барселона” - “Астон Вилла”;
      • “Будё/Глимт” - “Лилль”;
        • “Манчестер Юнайтед” - “Рома”;
          • “Фейеноорд” - “Интер”. 

            Также во вторник сыграют «ЛАСК» против «Слована», за который выступают Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, а также «Вильярреал» будет противостоять «ПСЖ» Ильи Забарного. 

            "Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧ02.11.26, 22:14 • 62857 просмотров

            Павел Башинский

            Спорт