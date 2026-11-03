"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтёр» в четвёртом туре Лиги чемпионов потерпел минимальное поражение от лиссабонского «Спортинга», передаёт УНН.

Детали

Единственный гол в матче забил итальянец Исса Думбия на 59-й минуте — после рикошета от Педру Энрике мяч в штрафной отскочил к Думбии, который в одно касание с близкого расстояния переиграл Дмитрия Ризныка.

После пропущенного гола «Шахтёр» активизировался и усилил давление на ворота соперника, однако не смог хотя бы сравнять счёт.

После 4 туров «горняки» занимают 18-е место. Следующий матч донетчане сыграют 25 ноября в Лондоне против «Фенербахче».

В параллельном матче турецкий «Галатасарай» обыграл немецкий «Штутгарт» — 2:0.

Сегодня также должны состояться следующие матчи:

“Атлетико” - “Бавария”;

“Барселона” - “Астон Вилла”;

“Будё/Глимт” - “Лилль”;

“Манчестер Юнайтед” - “Рома”;

“Фейеноорд” - “Интер”.

Также во вторник сыграют «ЛАСК» против «Слована», за который выступают Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, а также «Вильярреал» будет противостоять «ПСЖ» Ильи Забарного.

"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧ