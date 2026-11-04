Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Киев • УНН
МЮ победил «Рому» со счётом 3:2 после 0:2, а ПСЖ разгромил «Вильярреал» — 6:0. «Шахтёр» уступил «Спортингу» — 0:1.
Во вторник, 3 ноября, состоялись матчи 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Самыми яркими событиями игрового дня стали волевая победа "Манчестер Юнайтед" над "Ромой" со счетом 3:2 и разгром французским ПСЖ "Вильярреала" — 6:0, пишет УНН.
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"Манчестер Юнайтед" совершил один из самых эффектных камбэков тура. Английский клуб уступал "Роме" со счетом 0:2, однако сумел забить 3 мяча и вырвать победу. При этом манкунианцы завершали матч в меньшинстве после удаления одного из футболистов.
Не менее результативным оказался поединок ПСЖ против "Вильярреала". Парижский клуб уже на 16-й минуте вел со счетом 4:0, а к финальному свистку довел преимущество до 6 голов.
Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов
- "Галатасарай" — "Штутгарт" — 2:0
- "Шахтер" — "Спортинг" — 0:1
- "Фейеноорд" — "Интер" — 0:3
- "Будё-Глимт" — "Лилль" — 0:0
- "Атлетико" — "Бавария" — 0:2
- "Вильярреал" — ПСЖ — 0:6
- "Барселона" — "Астон Вилла" — 3:0
- "Манчестер Юнайтед" — "Рома" — 3:2
- ЛАСК — "Слован" Братислава — 4:0
Среди других результатов стоит отметить победы "Барселоны" над "Астон Виллой" (3:0), "Интера" над "Фейеноордом" (3:0) и "Баварии" над мадридским "Атлетико" (2:0).
Украинский "Шахтер" минимально уступил лиссабонскому "Спортингу" — 0:1.
"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов03.11.26, 22:02 • 1358 просмотров