Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, состоялись матчи 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Самыми яркими событиями игрового дня стали волевая победа "Манчестер Юнайтед" над "Ромой" со счетом 3:2 и разгром французским ПСЖ "Вильярреала" — 6:0, пишет УНН.

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"Манчестер Юнайтед" совершил один из самых эффектных камбэков тура. Английский клуб уступал "Роме" со счетом 0:2, однако сумел забить 3 мяча и вырвать победу. При этом манкунианцы завершали матч в меньшинстве после удаления одного из футболистов.

Не менее результативным оказался поединок ПСЖ против "Вильярреала". Парижский клуб уже на 16-й минуте вел со счетом 4:0, а к финальному свистку довел преимущество до 6 голов.

Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов

- "Галатасарай" — "Штутгарт" — 2:0

- "Шахтер" — "Спортинг" — 0:1

- "Фейеноорд" — "Интер" — 0:3

- "Будё-Глимт" — "Лилль" — 0:0

- "Атлетико" — "Бавария" — 0:2

- "Вильярреал" — ПСЖ — 0:6

- "Барселона" — "Астон Вилла" — 3:0

- "Манчестер Юнайтед" — "Рома" — 3:2

- ЛАСК — "Слован" Братислава — 4:0

Среди других результатов стоит отметить победы "Барселоны" над "Астон Виллой" (3:0), "Интера" над "Фейеноордом" (3:0) и "Баварии" над мадридским "Атлетико" (2:0).

Украинский "Шахтер" минимально уступил лиссабонскому "Спортингу" — 0:1.

"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов