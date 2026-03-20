$43.900.0550.520.11
ukenru
Рубрики
"Лех" забив “тричі”, але цього виявилося недостатньо: "Шахтар" крокує до чвертьфіналу Ліги Конференцій

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Донеччани поступилися польському клубу з рахунком 1:2 через дубль Ісхака. Автогол Моутінью дозволив команді Арди Турана пройти далі в Лізі Конференцій.

Донецький "Шахтар" поступився "Леху" Познань з рахунком 1:2 в рамках 1/8 фіналу Ліги Конференцій, однак цього вистачило для виходу до наступного раунду турніру. Підопічні Арди Турана виконали головне завдання, навіть попри далеко не найкращий матч, пише УНН.

Деталі

Судячи зі статистики, з упевненістю можна сказати, що "гірники" традиційно змогли взяти м'яч під контроль - 62% володіння футбольним снарядом. Проте, це був контроль заради контролю. Безумовно, за цими цифрами не було головного - реальної гостроти. Лише три удари у площину воріт проти дев’яти у суперника чітко показують, що гра давалася важко.

Натомість "Лех" виглядав значно небезпечніше: 16 ударів і постійний тиск на оборону української команди. Саме через це "Шахтар" виглядав вразливим і не контролював перебіг подій так, як це було у першій грі.

Втім, у двоматчевому протистоянні вирішальними стали деталі. Один із ключових епізодів - автогол гравця польського клубу, який серйозно вплинув на загальний баланс сил. Іншими словами, поляки забили тричі, проте третій гол був у власні ворота від Моутінью.

Що ж до перших голів, то за "Лех" двічі відзначився габаритний нападник Ісхак ще у першому таймі. Проте, фатальна помилка Моутінью звела всі зусилля нанівець, і поляки вилетіли з Ліги Конференцій.

У підсумку - не найяскравіша гра гірників, багато запитань до якості футболу, але путівка в наступний раунд у кишені. І саме це зараз має найбільше значення.

У чвертьфіналі донеччани зустрінуться з нідерландським АЗ, який переміг у двоматчевій дуелі чеську "Спарту".

https://youtu.be/0S9Lh7jXaLY?si=8DqWUVMIPYYwrNhn

Нагадаємо

Форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре оформив перший в історії УПЛ хет-трик після виходу на заміну, забивши 3 голи за 15 хвилин.

Станіслав Кармазін

Спорт
Шахтар (Донецьк)