"Лех" забил "трижды", но этого оказалось недостаточно: "Шахтер" шагает в четвертьфинал Лиги Конференций

Донецкий "Шахтер" уступил "Леху" Познань со счетом 1:2 в рамках 1/8 финала Лиги Конференций, однако этого хватило для выхода в следующий раунд турнира. Подопечные Арды Турана выполнили главную задачу, даже несмотря на далеко не лучший матч, пишет УНН.

Судя по статистике, с уверенностью можно сказать, что "горняки" традиционно смогли взять мяч под контроль - 62% владения футбольным снарядом. Однако, это был контроль ради контроля. Безусловно, за этими цифрами не было главного - реальной остроты. Лишь три удара в створ ворот против девяти у соперника четко показывают, что игра давалась тяжело.

Зато "Лех" выглядел значительно опаснее: 16 ударов и постоянное давление на оборону украинской команды. Именно поэтому "Шахтер" выглядел уязвимым и не контролировал ход событий так, как это было в первой игре.

Впрочем, в двухматчевом противостоянии решающими стали детали. Один из ключевых эпизодов - автогол игрока польского клуба, который серьезно повлиял на общий баланс сил. Иными словами, поляки забили трижды, однако третий гол был в собственные ворота от Моутинью.

Что же касается первых голов, то за "Лех" дважды отличился габаритный нападающий Исхак еще в первом тайме. Однако, фатальная ошибка Моутинью свела все усилия на нет, и поляки вылетели из Лиги Конференций.

В итоге - не самая яркая игра горняков, много вопросов к качеству футбола, но путевка в следующий раунд в кармане. И именно это сейчас имеет наибольшее значение.

В четвертьфинале дончане встретятся с нидерландским АЗ, который победил в двухматчевой дуэли чешскую "Спарту".

