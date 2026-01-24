Футболист "Шахтера" Педриньо оформляет украинское гражданство и может сыграть за сборную Украины

Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Педро да Силва (Педриньо) находится на финальной стадии оформления украинского гражданства, а также вскоре может стать игроком национальной сборной Украины по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN Brasil.

Детали

Сообщается, что тренерский состав сборной Украины по футболу во главе с Сергеем Ребровым имел контакты с игроком и выразил заинтересованность в привлечении спортсмена к будущим матчам.

Также ESPN Brasil сообщает, что бразильский футболист может принять участие в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Дополнительно

В 2021 году Педриньо перешел в Шахтер из португальской Бенфики за 18 миллионов евро. В составе клуба он провел 77 матчей и забил 11 голов.

Напомним

