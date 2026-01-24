$43.170.01
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Футболист "Шахтера" Педриньо оформляет украинское гражданство и может сыграть за сборную Украины

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Полузащитник "Шахтера" Педро да Силва (Педриньо) завершает оформление украинского гражданства. Он может присоединиться к сборной Украины и принять участие в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Футболист "Шахтера" Педриньо оформляет украинское гражданство и может сыграть за сборную Украины
Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Педро да Силва (Педриньо) находится на финальной стадии оформления украинского гражданства, а также вскоре может стать игроком национальной сборной Украины по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN Brasil.

Детали

Сообщается, что тренерский состав сборной Украины по футболу во главе с Сергеем Ребровым имел контакты с игроком и выразил заинтересованность в привлечении спортсмена к будущим матчам.

Также ESPN Brasil сообщает, что бразильский футболист может принять участие в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Дополнительно

В 2021 году Педриньо перешел в Шахтер из португальской Бенфики за 18 миллионов евро. В составе клуба он провел 77 матчей и забил 11 голов.

Напомним

80-летний бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу этой зимой переболел простудой.

Евгений Устименко

Спорт
Сергей Ребров
Швеция
Украина