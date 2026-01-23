$43.170.01
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 12033 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 13695 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 13896 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 21780 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 46301 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21079 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24054 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32826 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71371 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Мірчу Луческу госпіталізували: що відомо про стан екснаставника Шахтаря та Динамо

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Як повідомляє джерело, 80-річний колишній тренер донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» цієї зими перехворів на застуду. Попри те, що Луческу проходив інтенсивне лікування, здоров’я його підвело.

Мірчу Луческу госпіталізували: що відомо про стан екснаставника Шахтаря та Динамо

Сьогодні румунські футбольні кола обговорюють інформацію про стан здоров’я головного тренера національної збірної Румунії Мірчі Луческу. Про це повідомляє УНН із посиланням на румунський ресурс ProSport. 

Деталі

Як повідомляє джерело, 80-річний колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" цієї зими перехворів на застуду. Попри те, що Луческу проходив інтенсивне лікування, здоров’я його підвело. Зазначається, що Мірча також мав проблеми із серцем, а тому все це дало ускладнення і він потрапив до лікарні. 

Знаменитий тренер підтвердив свою госпіталізацію та розповів, що нині знаходиться під наглядом медиків.

Я госпіталізований, це правда. Я був у лікарні деякий час на початку року, а потім мене виписали. Однак потім я підхопив сильний грип і знову потрапив до лікарні, тому що у мене була висока температура - 39 градусів. Зараз перебуваю під наглядом лікарів і сподіваюся на якнайшвидше одужання 

– резюмував фахівець.

До речі, збірна Румунії на чолі з Мірчею наразі має шанси пройти на ЧС-2026. За можливість пробитися на мундіаль румуни спочатку поміряються силами зі збірною Туреччини і в разі успіху вийдуть на переможця пари Словаччина – Косово.

Станіслав Кармазін

Спорт
Шахтар (Донецьк)
ФК «Динамо» Київ
Румунія
Словаччина
Туреччина
Косово