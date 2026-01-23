Мірчу Луческу госпіталізували: що відомо про стан екснаставника Шахтаря та Динамо

Сьогодні румунські футбольні кола обговорюють інформацію про стан здоров’я головного тренера національної збірної Румунії Мірчі Луческу. Про це повідомляє УНН із посиланням на румунський ресурс ProSport.

Деталі

Як повідомляє джерело, 80-річний колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" цієї зими перехворів на застуду. Попри те, що Луческу проходив інтенсивне лікування, здоров’я його підвело. Зазначається, що Мірча також мав проблеми із серцем, а тому все це дало ускладнення і він потрапив до лікарні.

Знаменитий тренер підтвердив свою госпіталізацію та розповів, що нині знаходиться під наглядом медиків.

Я госпіталізований, це правда. Я був у лікарні деякий час на початку року, а потім мене виписали. Однак потім я підхопив сильний грип і знову потрапив до лікарні, тому що у мене була висока температура - 39 градусів. Зараз перебуваю під наглядом лікарів і сподіваюся на якнайшвидше одужання – резюмував фахівець.

До речі, збірна Румунії на чолі з Мірчею наразі має шанси пройти на ЧС-2026. За можливість пробитися на мундіаль румуни спочатку поміряються силами зі збірною Туреччини і в разі успіху вийдуть на переможця пари Словаччина – Косово.