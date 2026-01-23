Мирчу Луческу госпитализировали: что известно о состоянии экс-наставника Шахтера и Динамо

Сегодня румынские футбольные круги обсуждают информацию о состоянии здоровья главного тренера национальной сборной Румынии Мирчи Луческу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынский ресурс ProSport.

Детали

Как сообщает источник, 80-летний бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" этой зимой переболел простудой. Несмотря на то, что Луческу проходил интенсивное лечение, здоровье его подвело. Отмечается, что Мирча также имел проблемы с сердцем, а потому все это дало осложнения и он попал в больницу.

Знаменитый тренер подтвердил свою госпитализацию и рассказал, что сейчас находится под наблюдением медиков.

Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время в начале года, а потом меня выписали. Однако потом я подхватил сильный грипп и снова попал в больницу, потому что у меня была высокая температура - 39 градусов. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей и надеюсь на скорейшее выздоровление – резюмировал специалист.

Кстати, сборная Румынии во главе с Мирчей сейчас имеет шансы пройти на ЧМ-2026. За возможность пробиться на мундиаль румыны сначала померяются силами со сборной Турции и в случае успеха выйдут на победителя пары Словакия – Косово.