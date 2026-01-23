$43.170.01
18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
22 января, 14:43
Мирчу Луческу госпитализировали: что известно о состоянии экс-наставника Шахтера и Динамо

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Как сообщает источник, 80-летний бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" этой зимой переболел простудой. Несмотря на то, что Луческу проходил интенсивное лечение, здоровье его подвело.

Мирчу Луческу госпитализировали: что известно о состоянии экс-наставника Шахтера и Динамо

Сегодня румынские футбольные круги обсуждают информацию о состоянии здоровья главного тренера национальной сборной Румынии Мирчи Луческу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынский ресурс ProSport. 

Детали

Как сообщает источник, 80-летний бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" этой зимой переболел простудой. Несмотря на то, что Луческу проходил интенсивное лечение, здоровье его подвело. Отмечается, что Мирча также имел проблемы с сердцем, а потому все это дало осложнения и он попал в больницу. 

Знаменитый тренер подтвердил свою госпитализацию и рассказал, что сейчас находится под наблюдением медиков.

Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время в начале года, а потом меня выписали. Однако потом я подхватил сильный грипп и снова попал в больницу, потому что у меня была высокая температура - 39 градусов. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей и надеюсь на скорейшее выздоровление 

– резюмировал специалист.

Кстати, сборная Румынии во главе с Мирчей сейчас имеет шансы пройти на ЧМ-2026. За возможность пробиться на мундиаль румыны сначала померяются силами со сборной Турции и в случае успеха выйдут на победителя пары Словакия – Косово.

Станислав Кармазин

Спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев
Румыния
Словакия
Турция
Косово