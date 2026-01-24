Футболіст "Шахтаря" Педріньйо оформлює українське громадянство та може зіграти за збірну України

Фото: ФК "Шахтар"

Півзахисник футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Педро да Сілва (Педріньйо) перебуває на фінальній стадії оформлення українського громадянства, а також незабаром може стати гравцем національної збірної України з футболу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN Brasil.

Деталі

Повідомляється, що тренерський склад збірної України з футболу на чолі з Сергієм Ребровим мав контакти з гравцем і висловив зацікавлення у залученні спортсмена до майбутніх матчів.

Також ESPN Brasil повідомляє, що бразильський футболіст може взяти участь у матчі плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції.

Додатково

У 2021 році Педріньйо перейшов у Шахтар із португальської Бенфіки за 18 мільйонів євро. У складі клубу він провів 77 матчів і забив 11 голів.

Нагадаємо

