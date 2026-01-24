$43.170.01
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 10942 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 16567 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 25875 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 29042 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 44317 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 41809 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34032 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28729 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 63347 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Футболіст "Шахтаря" Педріньйо оформлює українське громадянство та може зіграти за збірну України

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Півзахисник "Шахтаря" Педро да Сілва (Педріньйо) завершує оформлення українського громадянства. Він може приєднатися до збірної України та взяти участь у матчі плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції.

Футболіст "Шахтаря" Педріньйо оформлює українське громадянство та може зіграти за збірну України
Фото: ФК "Шахтар"

Півзахисник футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Педро да Сілва (Педріньйо) перебуває на фінальній стадії оформлення українського громадянства, а також незабаром може стати гравцем національної збірної України з футболу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN Brasil.

Деталі

Повідомляється, що тренерський склад збірної України з футболу на чолі з Сергієм Ребровим мав контакти з гравцем і висловив зацікавлення у залученні спортсмена до майбутніх матчів.

Також ESPN Brasil повідомляє, що бразильський футболіст може взяти участь у матчі плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції.

Додатково

У 2021 році Педріньйо перейшов у Шахтар із португальської Бенфіки за 18 мільйонів євро. У складі клубу він провів 77 матчів і забив 11 голів.

Нагадаємо

80-річний колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу цієї зими перехворів на застуду.

Євген Устименко

