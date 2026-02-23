Абсолютний рекорд УПЛ: що зробив Лассіна Траоре у матчі з "Карпатами", щоб увійти в історію
Київ • УНН
Форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре оформив перший в історії УПЛ хет-трик після виходу на заміну, забивши 3 голи за 15 хвилин. До нього подібне досягнення мали лише 4 українські футболісти.
Буркінійський форвард донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре назавжди лишив слід в історії українських чемпіонатів з футболу після поєдинку з "Карпатами" (3:0). Про це повідомляє УНН.
Отож, Лассіна, вийшовши на заміну на 65-ій хвилині матчу, забив за донеччан 3 голи, оформивши хет-трик. Як виявилося, це перший в історії УПЛ хет-трик, забитий легіонером після виходу на заміну. Цікавим також є те, що до Траоре лише 4 футболісти в історії України досягали подібної звитяги, однак всі вони були українцями.
Крім того, хет-трик Траоре виявився напрочуд швидким. Лассіна ефективно використав відведений для нього час на полі і вразив ворота львів’ян 3 рази за 15 хвилин. Відтак, в УПЛ з’явився новий орієнтир на швидкість забиття хет-триків, адже зробив це швидше за інших.
До речі, раніше хет-триками після виходу на заміну відзначалися такі футболісти як Андрій Тотовицький у матчі Шахтар – Зоря (2:3), Сергій Старенький у поєдинку Олександрія – Сталь (4:1), Владислав Супряга у зустрічі Дніпро-1 – Динамо (3:1) та Артем Довбик у матчі Металіст 1925 — Дніпро-1 (0:3).
