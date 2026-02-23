$43.270.01
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 9764 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 14565 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 15112 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 26802 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 39468 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 39434 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 60789 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 52013 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 51452 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Абсолютний рекорд УПЛ: що зробив Лассіна Траоре у матчі з "Карпатами", щоб увійти в історію

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре оформив перший в історії УПЛ хет-трик після виходу на заміну, забивши 3 голи за 15 хвилин. До нього подібне досягнення мали лише 4 українські футболісти.

Абсолютний рекорд УПЛ: що зробив Лассіна Траоре у матчі з "Карпатами", щоб увійти в історію

Буркінійський форвард донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре назавжди лишив слід в історії українських чемпіонатів з футболу після поєдинку з "Карпатами" (3:0). Про це повідомляє УНН.

Отож, Лассіна, вийшовши на заміну на 65-ій хвилині матчу, забив за донеччан 3 голи, оформивши хет-трик. Як виявилося, це перший в історії УПЛ хет-трик, забитий легіонером після виходу на заміну. Цікавим також є те, що до Траоре лише 4 футболісти в історії України досягали подібної звитяги, однак всі вони були українцями.

Крім того, хет-трик Траоре виявився напрочуд швидким. Лассіна ефективно використав відведений для нього час на полі і вразив ворота львів’ян 3 рази за 15 хвилин. Відтак, в УПЛ з’явився новий орієнтир на швидкість забиття хет-триків, адже зробив це швидше за інших.

До речі, раніше хет-триками після виходу на заміну відзначалися такі футболісти як Андрій Тотовицький у матчі Шахтар – Зоря (2:3), Сергій Старенький у поєдинку Олександрія – Сталь (4:1), Владислав Супряга у зустрічі Дніпро-1 – Динамо (3:1) та Артем Довбик у матчі Металіст 1925 — Дніпро-1 (0:3).

Український футбол повертається: розклад всіх матчів 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/2628.01.26, 18:17 • 2934 перегляди

Станіслав Кармазін

Спорт
ФК «Металіст 1925»
Прем'єр-ліга України
Шахтар (Донецьк)