Український футбол повертається: розклад всіх матчів 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/26

Зимова пауза в українському футболі зовсім скоро завершиться. Вже відомо, коли відновиться друга частина футбольного сезону та хто з ким зіграє в рамках 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/26. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Отож, черговий тур розпочнеться у п’ятницю, 20 лютого, і триватиме до понеділка, 23 лютого.

Розклад матчів:

20 лютого (п’ятниця): Верес — Полтава — 15:30; Динамо — Рух — 18:00;

(п’ятниця): Верес Полтава Динамо Рух 21 лютого (субота) : Епіцентр — ЛНЗ — 13:00; Металіст 1925 — Кривбас — 15:30;

(субота) Епіцентр ЛНЗ Металіст 1925 Кривбас 22 лютого (неділя) : Колос — Полісся — 13:00; Шахтар — Карпати — 15:30;

(неділя) Колос Полісся Шахтар Карпати 23 лютого (понеділок): Олександрія — Оболонь — 13:00; Кудрівка — Зоря — 15:30.

Цей тур стане першою серйозною футбольною подією в новому календарному році. Нині ж в українському несподівано лідирує черкаський ЛНЗ, маючи у своєму активі 35 залікових пунктів. На останньому ж місці – СК Полтава (9 залікових балів).