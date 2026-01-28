$42.960.17
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 5360 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 5092 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 16453 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 18956 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 24775 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 29139 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 27770 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25439 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28246 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Український футбол повертається: розклад всіх матчів 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/26

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Зимова пауза в українському футболі завершується 20 лютого. Опубліковано розклад матчів 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/26, який триватиме до 23 лютого. ЛНЗ лідирує з 35 очками, СК Полтава на останньому місці.

Український футбол повертається: розклад всіх матчів 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/26

Зимова пауза в українському футболі зовсім скоро завершиться. Вже відомо, коли відновиться друга частина футбольного сезону та хто з ким зіграє в рамках 17-го туру VBET УПЛ сезону 2025/26. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Отож, черговий тур розпочнеться у п’ятницю, 20 лютого, і триватиме до понеділка, 23 лютого.

 Розклад матчів:

  • 20 лютого (п’ятниця): ВересПолтава — 15:30; ДинамоРух — 18:00; 
    • 21 лютого (субота): ЕпіцентрЛНЗ — 13:00; Металіст 1925Кривбас — 15:30; 
      • 22 лютого (неділя): КолосПолісся — 13:00; ШахтарКарпати — 15:30; 
        • 23 лютого (понеділок): ОлександріяОболонь — 13:00; КудрівкаЗоря — 15:30.

          Цей тур стане першою серйозною футбольною подією в новому календарному році. Нині ж в українському несподівано лідирує черкаський ЛНЗ, маючи у своєму активі 35 залікових пунктів. На останньому ж місці – СК Полтава (9 залікових балів).

          Станіслав Кармазін

          Спорт
          ФК «Металіст 1925»