Украинский футбол возвращается: расписание всех матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26

Зимняя пауза в украинском футболе совсем скоро завершится. Уже известно, когда возобновится вторая часть футбольного сезона и кто с кем сыграет в рамках 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Итак, очередной тур начнется в пятницу, 20 февраля, и продлится до понедельника, 23 февраля.

Расписание матчей:

20 февраля (пятница): Верес — Полтава — 15:30; Динамо — Рух — 18:00;

(пятница): Верес Полтава Динамо Рух 21 февраля (суббота) : Эпицентр — ЛНЗ — 13:00; Металлист 1925 — Кривбасс — 15:30;

(суббота) Эпицентр ЛНЗ Металлист 1925 Кривбасс 22 февраля (воскресенье) : Колос — Полесье — 13:00; Шахтер — Карпаты — 15:30;

(воскресенье) Колос Полесье Шахтер Карпаты 23 февраля (понедельник): Александрия — Оболонь — 13:00; Кудровка — Заря — 15:30.

Этот тур станет первым серьезным футбольным событием в новом календарном году. Сейчас же в украинском неожиданно лидирует черкасский ЛНЗ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов. На последнем же месте – СК Полтава (9 зачетных баллов).