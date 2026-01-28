Украинский футбол возвращается: расписание всех матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26
Киев • УНН
Зимняя пауза в украинском футболе завершается 20 февраля. Опубликовано расписание матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26, который продлится до 23 февраля. ЛНЗ лидирует с 35 очками, СК Полтава на последнем месте.
Зимняя пауза в украинском футболе совсем скоро завершится. Уже известно, когда возобновится вторая часть футбольного сезона и кто с кем сыграет в рамках 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Итак, очередной тур начнется в пятницу, 20 февраля, и продлится до понедельника, 23 февраля.
Расписание матчей:
- 20 февраля (пятница): Верес — Полтава — 15:30; Динамо — Рух — 18:00;
- 21 февраля (суббота): Эпицентр — ЛНЗ — 13:00; Металлист 1925 — Кривбасс — 15:30;
- 22 февраля (воскресенье): Колос — Полесье — 13:00; Шахтер — Карпаты — 15:30;
- 23 февраля (понедельник): Александрия — Оболонь — 13:00; Кудровка — Заря — 15:30.
Этот тур станет первым серьезным футбольным событием в новом календарном году. Сейчас же в украинском неожиданно лидирует черкасский ЛНЗ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов. На последнем же месте – СК Полтава (9 зачетных баллов).