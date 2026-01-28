$42.960.17
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
15:18 • 5154 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
14:57 • 4944 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 16216 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 18785 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
28 января, 10:05 • 24668 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 29034 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 27704 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
28 января, 08:19 • 25411 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28225 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Украинский футбол возвращается: расписание всех матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Зимняя пауза в украинском футболе завершается 20 февраля. Опубликовано расписание матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26, который продлится до 23 февраля. ЛНЗ лидирует с 35 очками, СК Полтава на последнем месте.

Украинский футбол возвращается: расписание всех матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26

Зимняя пауза в украинском футболе совсем скоро завершится. Уже известно, когда возобновится вторая часть футбольного сезона и кто с кем сыграет в рамках 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/26. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Итак, очередной тур начнется в пятницу, 20 февраля, и продлится до понедельника, 23 февраля.

 Расписание матчей:

  • 20 февраля (пятница): ВересПолтава — 15:30; ДинамоРух — 18:00; 
    • 21 февраля (суббота): ЭпицентрЛНЗ — 13:00; Металлист 1925Кривбасс — 15:30; 
      • 22 февраля (воскресенье): КолосПолесье — 13:00; ШахтерКарпаты — 15:30; 
        • 23 февраля (понедельник): АлександрияОболонь — 13:00; КудровкаЗаря — 15:30.

          Этот тур станет первым серьезным футбольным событием в новом календарном году. Сейчас же в украинском неожиданно лидирует черкасский ЛНЗ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов. На последнем же месте – СК Полтава (9 зачетных баллов).

          Станислав Кармазин

          Спорт
          ФК «Металлист 1925»