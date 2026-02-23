Абсолютный рекорд УПЛ: что сделал Лассина Траоре в матче с "Карпатами", чтобы войти в историю

Буркинийский форвард донецкого "Шахтера" Лассина Траоре навсегда оставил след в истории украинских чемпионатов по футболу после поединка с "Карпатами" (3:0). Об этом сообщает УНН.

Итак, Лассина, выйдя на замену на 65-й минуте матча, забил за дончан 3 гола, оформив хет-трик. Как оказалось, это первый в истории УПЛ хет-трик, забитый легионером после выхода на замену. Интересно также то, что до Траоре лишь 4 футболиста в истории Украины достигали подобной победы, однако все они были украинцами.

Кроме того, хет-трик Траоре оказался на удивление быстрым. Лассина эффективно использовал отведенное для него время на поле и поразил ворота львовян 3 раза за 15 минут. Таким образом, в УПЛ появился новый ориентир на скорость забития хет-триков, ведь сделал это быстрее других.

Кстати, ранее хет-триками после выхода на замену отмечались такие футболисты как Андрей Тотовицкий в матче Шахтер – Заря (2:3), Сергей Старенький в поединке Александрия – Сталь (4:1), Владислав Супряга во встрече Днепр-1 – Динамо (3:1) и Артем Довбик в матче Металлист 1925 — Днепр-1 (0:3).

