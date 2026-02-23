$43.270.01
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 9302 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 14210 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 14771 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 26504 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 39227 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 39286 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 60641 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 51971 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 51421 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
Абсолютный рекорд УПЛ: что сделал Лассина Траоре в матче с "Карпатами", чтобы войти в историю

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Форвард "Шахтера" Лассина Траоре оформил первый в истории УПЛ хет-трик после выхода на замену, забив 3 гола за 15 минут. До него подобное достижение имели только 4 украинских футболиста.

Абсолютный рекорд УПЛ: что сделал Лассина Траоре в матче с "Карпатами", чтобы войти в историю

Буркинийский форвард донецкого "Шахтера" Лассина Траоре навсегда оставил след в истории украинских чемпионатов по футболу после поединка с "Карпатами" (3:0). Об этом сообщает УНН.

Итак, Лассина, выйдя на замену на 65-й минуте матча, забил за дончан 3 гола, оформив хет-трик. Как оказалось, это первый в истории УПЛ хет-трик, забитый легионером после выхода на замену. Интересно также то, что до Траоре лишь 4 футболиста в истории Украины достигали подобной победы, однако все они были украинцами.

Кроме того, хет-трик Траоре оказался на удивление быстрым. Лассина эффективно использовал отведенное для него время на поле и поразил ворота львовян 3 раза за 15 минут. Таким образом, в УПЛ появился новый ориентир на скорость забития хет-триков, ведь сделал это быстрее других.

Кстати, ранее хет-триками после выхода на замену отмечались такие футболисты как Андрей Тотовицкий в матче Шахтер – Заря (2:3), Сергей Старенький в поединке Александрия – Сталь (4:1), Владислав Супряга во встрече Днепр-1 – Динамо (3:1) и Артем Довбик в матче Металлист 1925 — Днепр-1 (0:3).

Украинский футбол возвращается: расписание всех матчей 17-го тура VBET УПЛ сезона 2025/2628.01.26, 18:17 • 2934 просмотра

Станислав Кармазин

Спорт
ФК «Металлист 1925»
Премьер-лига Украины
Шахтер (Донецк)