Чемпіон України та володар Кубка УЄФА у складі донецького "Шахтаря" Жадсон відмовився їхати на матч "цска" до москви, куди був запрошений зіграти у останньому матчі свого друга - бразильця Вагнера Лава. Про це Жадсон написав в Instagram, передає УНН.

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У суботу, 26 вересня, у москві має відбутися поєдинок між командами легенд "цска" та команд друзів Вагнера Лава, який виступав за "коней" з 2004 по 2011 рік, а потім у 2013 році повертався до "цска".

У понеділок, 21 вересня, московський "цска" повідомив, що за команду легенд зіграють Дмитро Кузнєцов та Елвір Рахіміч, брати Березуцькі, Мілош Красіч, Зоран Тошич, Марк Гонсалес.

За команду друзів Вагнера Лава зіграють натуралізований голкіпер збірної росії Гільєрме, а також бразилець Ренато Аугусто.

Також серед запрошених футболістів опинився 42-річник колишній півзахисник донецького "Шахтаря" - Жадсон.

Поява Жадсона спричинила неабияку хвилю критики в українському спортивному середовищі, проте сьогодні бразилець спростував поїздку до країни-агресора.

Я не поїду на гру. Мене запросив мій друг Вагнер Лав, але я розумію, що не повинен йти з поваги до українського народу та клубу, який я люблю - "Шахтаря". Вагнер Лав - чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша - написав Жадсон в Instagram, додавши смайлика у вигляді прапора України.

Зазначимо, Жадсон виступав за донецький "Шахтар" з 2005 по 2012 рік, де ставав чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубку України, а також володарем Кубку УЄФА у 2009 році, де у фінальному матчі проти "Вердера" забив вирішальний гол.

Також Жадсон кавалер ордена "За мужність" III ступеня - за досягнення визначного спортивного результату - здобуття Кубка УЄФА 2009 року, виявлені мужність, самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету вітчизняного футболу, отриманий від Віктора Ющенка.

Хто з відомих футболістів відвідував москву

У травні 2026 року чемпіони світу 2006 року у складі збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці відвідали Суперфінал Кубка росії на стадіоні "Лужники". Колишні футболісти стали гостями матчу між "спартаком" і "краснодаром".

У квітні минулого року колишній форвард римської "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті прибув до росії, щоб взяти участь у церемонії "Рейтинг букмекерів", яка пройшла у москві.

Тоді ж у квітні колишній півзахисник збірної Франції, мадридського "Реала", лондонського "Челсі" Клод Макелеле вирушив до росії, щоб зіграти в гала-матчі на честь 20-річчя перемоги московського "цска" в Кубку УЄФА. Макелеле грав за команду Андрія Шевченка в благодійному матчі на підтримку України.

Також у минулому році повідомлялося, що колишні партнери Андрія Шевченка по лондонському "Челсі" форвард Дідьє Дрогба та голкіпер Карло Кудічіні, який грав у благодійному матчі на підтримку України, планують вирушити до росії, щоб зіграти в гала-матчі на честь 20-річчя перемоги московського "цска" в Кубку УЄФА.

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