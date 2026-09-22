Экс-защитник "Шахтёра" Жадсон отказался ехать на матч "ЦСКА" в москву

$44.710.0351.370.17
ukenru
17:19 • 4924 просмотра
Украинка Таня Муиньо стала режиссёром новой рекламной кампании Apple для iPhone 18 ProVideo
14:58 • 14824 просмотра
ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ
Эксклюзив
13:02 • 20128 просмотра
Этот дождь надолго — синоптики дали прогноз на трое суток и предупредили о прохладных ночах
12:20 • 30556 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения
22 сентября, 11:11 • 22608 просмотра
Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на пенсионные выплаты
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 39645 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
22 сентября, 09:47 • 24309 просмотра
"Фактически делает восстановление невозможным" - россия атаковала баллистикой объект "Нафтогаза"
22 сентября, 09:10 • 20315 просмотра
До 11 часов задержки: какие поезда больше всего отстают от графика
22 сентября, 08:27 • 16275 просмотра
Силы обороны поразили два российских НПЗ - Генштаб раскрыл результат
22 сентября, 05:01 • 28225 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
84%
748мм
Популярные новости
Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 годуPhoto22 сентября, 10:08 • 34362 просмотра
Converse удалила рекламу после критики из-за ассоциаций с символикой Ку-клукс-клана22 сентября, 10:27 • 27848 просмотра
Сибига сделал заявление по поводу слов Мадяра, упомянув "орбанизм" - Будапешт ответил сравнением с сельским футболом12:05 • 12565 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет13:06 • 18042 просмотра
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен13:46 • 12745 просмотра
публикации
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен13:46 • 12872 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет13:06 • 18183 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения12:20 • 30551 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 39643 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 годуPhoto22 сентября, 10:08 • 34483 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Иран
Реклама
УНН Lite
Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировкуVideo14:01 • 8842 просмотра
Converse удалила рекламу после критики из-за ассоциаций с символикой Ку-клукс-клана22 сентября, 10:27 • 27965 просмотра
Новая книга брата принцессы Дианы спровоцировала словесную войну с королём ЧарльзомVideo22 сентября, 06:39 • 37281 просмотра
После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки22 сентября, 01:07 • 27809 просмотра
Шарлиз Терон рассказала, какой совет дала бы себе в начале карьеры в Голливуде, и о личной семейной трагедии22 сентября, 00:06 • 28874 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фокс Ньюс
Financial Times
Дія (сервис)

Экс-защитник "Шахтёра" Жадсон отказался ехать на матч "ЦСКА" в москву

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Бывший игрок "Шахтёра" Жадсон отказался участвовать в матче друзей Вагнера Лава в москве. Он объяснил это решение уважением к Украине.

Экс-защитник "Шахтёра" Жадсон отказался ехать на матч "ЦСКА" в москву

Чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтёра" Жадсон отказался ехать на матч "цска" в москву, куда был приглашён сыграть в последнем матче своего друга — бразильца Вагнера Лава. Об этом Жадсон написал в Instagram, передаёт УНН.

Подробности

В субботу, 26 сентября, в москве должен состояться поединок между командами легенд "цска" и командой друзей Вагнера Лава, который выступал за "коней" с 2004 по 2011 год, а затем в 2013 году возвращался в "цска".

В понедельник, 21 сентября, московский "цска" сообщил, что за команду легенд сыграют Дмитрий Кузнецов и Элвир Рахимич, братья Березуцкие, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес. 

За команду друзей Вагнера Лава сыграют натурализованный голкипер сборной россии Гильерме, а также бразилец Ренато Аугусто.

Также среди приглашённых футболистов оказался 42-летний бывший полузащитник донецкого "Шахтёра" — Жадсон.

Появление Жадсона вызвало немалую волну критики в украинской спортивной среде, однако сегодня бразилец опроверг поездку в страну-агрессор.

Я не поеду на игру. Меня пригласил мой друг Вагнер Лав, но я понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и клубу, который я люблю, — "Шахтёру". Вагнер Лав — отличный друг, но я понимаю, что ситуация сейчас гораздо более деликатная

— написал Жадсон в Instagram, добавив смайлик в виде флага Украины.

Отметим, Жадсон выступал за донецкий "Шахтёр" с 2005 по 2012 год, где становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также обладателем Кубка УЕФА в 2009 году, где в финальном матче против "Вердера" забил решающий гол.

Также Жадсон — кавалер ордена "За мужество" III степени — за достижение выдающегося спортивного результата — завоевание Кубка УЕФА 2009 года, проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета отечественного футбола, полученного от Виктора Ющенко.

Кто из известных футболистов посещал москву

В мае 2026 года чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили Суперфинал Кубка россии на стадионе "Лужники". Бывшие футболисты стали гостями матча между "спартаком" и "краснодаром".

В апреле прошлого года бывший форвард римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти прибыл в россию, чтобы принять участие в церемонии "Рейтинг букмекеров", которая прошла в москве. 

В том же апреле бывший полузащитник сборной Франции, мадридского "Реала", лондонского "Челси" Клод Макелеле отправился в россию, чтобы сыграть в гала-матче в честь 20-летия победы московского "цска" в Кубке УЕФА. Макелеле играл за команду Андрея Шевченко в благотворительном матче в поддержку Украины.

Также в прошлом году сообщалось, что бывшие партнёры Андрея Шевченко по лондонскому "Челси" форвард Дидье Дрогба и голкипер Карло Кудичини, который играл в благотворительном матче в поддержку Украины, планируют отправиться в россию, чтобы сыграть в гала-матче в честь 20-летия победы московского "цска" в Кубке УЕФА.

Анатолия Тимощука никогда не будет в истории украинского футбола - Андрей Шевченко11.02.2025, 18:00 • 28844 просмотра

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Война в Украине
Ющенко Виктор Андреевич
Реал Мадрид
Шахтер (Донецк)
Андрей Шевченко
Франция
Италия