Чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтёра" Жадсон отказался ехать на матч "цска" в москву, куда был приглашён сыграть в последнем матче своего друга — бразильца Вагнера Лава. Об этом Жадсон написал в Instagram, передаёт УНН.

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В субботу, 26 сентября, в москве должен состояться поединок между командами легенд "цска" и командой друзей Вагнера Лава, который выступал за "коней" с 2004 по 2011 год, а затем в 2013 году возвращался в "цска".

В понедельник, 21 сентября, московский "цска" сообщил, что за команду легенд сыграют Дмитрий Кузнецов и Элвир Рахимич, братья Березуцкие, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес.

За команду друзей Вагнера Лава сыграют натурализованный голкипер сборной россии Гильерме, а также бразилец Ренато Аугусто.

Также среди приглашённых футболистов оказался 42-летний бывший полузащитник донецкого "Шахтёра" — Жадсон.

Появление Жадсона вызвало немалую волну критики в украинской спортивной среде, однако сегодня бразилец опроверг поездку в страну-агрессор.

Я не поеду на игру. Меня пригласил мой друг Вагнер Лав, но я понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и клубу, который я люблю, — "Шахтёру". Вагнер Лав — отличный друг, но я понимаю, что ситуация сейчас гораздо более деликатная — написал Жадсон в Instagram, добавив смайлик в виде флага Украины.

Отметим, Жадсон выступал за донецкий "Шахтёр" с 2005 по 2012 год, где становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также обладателем Кубка УЕФА в 2009 году, где в финальном матче против "Вердера" забил решающий гол.

Также Жадсон — кавалер ордена "За мужество" III степени — за достижение выдающегося спортивного результата — завоевание Кубка УЕФА 2009 года, проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета отечественного футбола, полученного от Виктора Ющенко.

Кто из известных футболистов посещал москву

В мае 2026 года чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили Суперфинал Кубка россии на стадионе "Лужники". Бывшие футболисты стали гостями матча между "спартаком" и "краснодаром".

В апреле прошлого года бывший форвард римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти прибыл в россию, чтобы принять участие в церемонии "Рейтинг букмекеров", которая прошла в москве.

В том же апреле бывший полузащитник сборной Франции, мадридского "Реала", лондонского "Челси" Клод Макелеле отправился в россию, чтобы сыграть в гала-матче в честь 20-летия победы московского "цска" в Кубке УЕФА. Макелеле играл за команду Андрея Шевченко в благотворительном матче в поддержку Украины.

Также в прошлом году сообщалось, что бывшие партнёры Андрея Шевченко по лондонскому "Челси" форвард Дидье Дрогба и голкипер Карло Кудичини, который играл в благотворительном матче в поддержку Украины, планируют отправиться в россию, чтобы сыграть в гала-матче в честь 20-летия победы московского "цска" в Кубке УЕФА.

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