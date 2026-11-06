“Українське-класичне 2.0” - “Шахтар” та “Динамо” у неділю зустрінуться в УПЛ

У неділю, 8 листопада, лідер чемпіонату - донецький "Шахтар" на "Арені-Львів" прийме київське "Динамо", яке наразі йде третім у чемпіонаті у рамках 12 туру Української Прем’єр-ліги. УНН розповідає історію протистоянь, що відомо перед матчем, і кому букмекери віддають перевагу.

Історія протистоянь

Загалом "Шахтар" та "Динамо" зіграли один з одним 205 матчів, з яких 76 у Прем’єр-лізі. 30 поєдинків завершувалися на користь "Шахтаря", 25 на користь "Динамо", і ще у 21 матчі була зафіксована нічия.

До слова, востаннє "Динамо" перемагало "Шахтар" у чемпіонаті у квітні 2021 року під керівництвом покійного Мірчі Луческу.

Тоді у 22-му турі УПЛ кияни перемогли "гірників" з мінімальним рахунком (1:0) завдяки голу Карлоса де Пени, який відзначився з пенальті.

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Перед матчем

"Шахтар" та "Динамо" вже зустрічалися у цьому сезоні - у 1/8 Кубку України. У тому матчі донеччани розгромили "біло-синіх" - 3:0. Дубль оформив Аліссон, а ще гол забив Ісаке Сілва.

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Після цього "Шахтар" зіграв у чемпіонаті проти "Оболоні", яку впевнено переміг (2:0), а також у Лізі чемпіонів, де поступився мінімально "Спортінгу" - 1:0.

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"Динамо" ж натомість у чемпіонаті впевнено переграло "Кривбас", у матчі, де вінгер киян Андрій Ярмоленко встановив рекорд УПЛ за кількістю забитих голів.

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Зазначимо, що у матчі проти "Кривбасу" Ярмоленко отримав пряму червону картку, а тому, за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, вінгер пропустить три наступні матчі.

Також КДК УАФ розглянув справу про вилучення нападника "Динамо" Едуардо Герреро після матчу 1/8 фіналу Кубку України проти "Шахтаря". Панамський форвард "біло-синіх" отримав червону картку вже після фінального свистка головного арбітра.

За підсумками розгляду справи Герреро було відсторонено на два матчі та ще один умовно.

Окрім того, Михавко, який у матчі проти "Шахтаря", отримав також вилучення, рішенням КДК, дискваліфіковано на два матчі, а тому пропустить матч проти "гірників".

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"Шахтарю" ж у матчі не допоможе бразильський форвард Кауан Еліас, який отримав перелом п’ятої плеснової кістки стопи й перенесе операцію.

Зазначимо, серед чинних футболістів "помаранчево-чорних" найбільше м'ячів за "Шахтар" забив форвард Лассіна Траоре - три голи. Найрезультативнішим гравцем класичного протистояння серед діючих складів обох команд є Андрій Ярмоленко – на його рахунку 8 м'ячів.

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський має три голи у своєму активі. До слова, Буяльський, який мав травму, вже повернувся до загальної групи разом із Костянтином Вівчаренко та Богданом Редушко.

Де дивитися, фаворит

Побачити принципове протистояння грандів українського футболу можна буде на УПЛ ТБ на платформах MEGOGO, Київстар ТБ і Setanta Sports.

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Нічия - 3,62. Виграш "біло-синіх" - 4,60.