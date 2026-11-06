«Украинское классическое 2.0» — «Шахтёр» и «Динамо» в воскресенье встретятся в УПЛ

В воскресенье, 8 ноября, лидер чемпионата — донецкий "Шахтёр" на "Арене-Львов" примет киевское "Динамо", которое сейчас занимает третье место в чемпионате, в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги. УНН рассказывает историю противостояний, что известно перед матчем и кому букмекеры отдают предпочтение.

История противостояний

Всего "Шахтёр" и "Динамо" сыграли друг с другом 205 матчей, 76 из которых — в Премьер-лиге. 30 поединков завершились в пользу "Шахтёра", 25 — в пользу "Динамо", и ещё в 21 матче была зафиксирована ничья.

К слову, в последний раз "Динамо" побеждало "Шахтёр" в чемпионате в апреле 2021 года под руководством покойного Мирчи Луческу.

Тогда в 22-м туре УПЛ киевляне победили "горняков" с минимальным счётом (1:0) благодаря голу Карлоса де Пены, который отличился с пенальти.

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Перед матчем

"Шахтёр" и "Динамо" уже встречались в этом сезоне — в 1/8 финала Кубка Украины. В том матче донетчане разгромили "бело-синих" — 3:0. Дубль оформил Алиссон, а ещё один гол забил Исааке Силва.

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После этого "Шахтёр" сыграл в чемпионате против "Оболони", которую уверенно победил (2:0), а также в Лиге чемпионов, где минимально уступил "Спортингу" — 1:0.

"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

"Динамо" же, напротив, в чемпионате уверенно обыграло "Кривбасс" в матче, где вингер киевлян Андрей Ярмоленко установил рекорд УПЛ по количеству забитых голов.

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Отметим, что в матче против "Кривбасса" Ярмоленко получил прямую красную карточку, поэтому по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола вингер пропустит следующие три матча.

Также КДК УАФ рассмотрел дело об удалении нападающего "Динамо" Эдуардо Герреро после матча 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтёра". Панамский форвард "бело-синих" получил красную карточку уже после финального свистка главного арбитра.

По итогам рассмотрения дела Герреро был отстранён на два матча и ещё на один условно.

Кроме того, Михавко, который также получил удаление в матче против "Шахтёра", решением КДК дисквалифицирован на два матча, поэтому пропустит матч против "горняков".

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"Шахтёру" в матче также не поможет бразильский форвард Кауан Элиас, который получил перелом пятой плюсневой кости стопы и перенесёт операцию.

Отметим, что среди действующих футболистов "оранжево-чёрных" больше всего мячей за "Шахтёр" забил форвард Лассина Траоре — три гола. Самым результативным игроком классического противостояния среди действующих составов обеих команд является Андрей Ярмоленко — на его счету 8 мячей.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский имеет в своём активе три гола. К слову, Буяльский, который получил травму, уже вернулся в общую группу вместе с Константином Вивчаренко и Богданом Редушко.

Где смотреть, фаворит

Увидеть принципиальное противостояние грандов украинского футбола можно будет на УПЛ ТВ на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports.

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтёр". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,76. Ничья — 3,62. Победа "бело-синих" — 4,60.