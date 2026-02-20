УПЛ стартує після паузи: де та коли дивитися матчі 17-го туру

Сьогодні Українська Прем’єрліга (УПЛ) офіційно відновлює сезон після зимової паузи, що тривала кілька тижнів, передає УНН.

Деталі

Після відпустки та підготовчих зборів з контрольними матчами клуби знову виходять на поле у 17-му турі сезону 2025/26, який триватиме з 20 до 23 лютого. Зокрема, цікавим є те, наскільки лідери чемпіонату готові до старту другої половини сезону. Нині у зоні єврокубків перебувають черкаський ЛНЗ (35 очок – 1 місце), донецький "Шахтар" (35 очок – 2 місце), житомирське "Полісся" (30 очок – 3 місце) та київське "Динамо" (26 очок – 4 місце).

Перший матч другої половини УПЛ розпочався о 15:30 у Рівному: місцевий "Верес" приймав СК "Полтава".

Головна ж футбольна подія цього дня відбудеться о 18:00 у Києві, де "Динамо" зустрінеться з "Рухом".

Найбільш оплачувані футболісти України - скільки заробляють Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний

У контексті гри динамівців проти львів’ян особливу увагу привертає ситуація на вершині турнірної таблиці: інтрига зберігається, і боротьба між лідерами обіцяє бути напруженою. Зокрема, зрозуміло, що киянам категорично не бажано втрачати в сьогоднішній грі очки.

Зазначимо, що матчі чемпіонату України транслює УПЛ.ТБ. До речі, цей телеканал можна також дивитися на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 17-го туру УПЛ: