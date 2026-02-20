$43.270.03
14:46 • 1534 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 4994 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 9036 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 11504 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 23400 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11597 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18913 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49446 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82061 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51343 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
УПЛ стартує після паузи: де та коли дивитися матчі 17-го туру

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Українська Прем'єр-ліга відновила сезон після зимової паузи, 17-й тур триватиме з 20 по 23 лютого. Лідери ЛНЗ, Шахтар, Полісся та Динамо борються за єврокубки.

УПЛ стартує після паузи: де та коли дивитися матчі 17-го туру

Сьогодні Українська Прем’єрліга (УПЛ) офіційно відновлює сезон після зимової паузи, що тривала кілька тижнів, передає УНН.

Деталі

Після відпустки та підготовчих зборів з контрольними матчами клуби знову виходять на поле у 17-му турі сезону 2025/26, який триватиме з 20 до 23 лютого. Зокрема, цікавим є те, наскільки лідери чемпіонату готові до старту другої половини сезону. Нині у зоні єврокубків перебувають черкаський ЛНЗ (35 очок – 1 місце), донецький "Шахтар" (35 очок – 2 місце), житомирське "Полісся" (30 очок – 3 місце) та київське "Динамо" (26 очок – 4 місце).

Перший матч другої половини УПЛ розпочався о 15:30 у Рівному: місцевий "Верес" приймав СК "Полтава".

Головна ж футбольна подія цього дня  відбудеться о 18:00 у Києві, де "Динамо" зустрінеться з "Рухом".

Найбільш оплачувані футболісти України - скільки заробляють Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний18.02.26, 06:30 • 8845 переглядiв

У контексті гри динамівців проти львів’ян особливу увагу привертає ситуація на вершині турнірної таблиці: інтрига зберігається, і боротьба між лідерами обіцяє бути напруженою. Зокрема, зрозуміло, що киянам категорично не бажано втрачати в сьогоднішній грі очки. 

Зазначимо, що матчі чемпіонату України транслює УПЛ.ТБ. До речі, цей телеканал можна також дивитися на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 17-го туру УПЛ:

  • 20 лютого (п’ятниця): Верес — Полтава — 15:30; Динамо — Рух — 18:00; 
    • 21 лютого (субота): Епіцентр — ЛНЗ — 13:00; Металіст 1925 — Кривбас — 15:30; 
      • 22 лютого (неділя): Колос — Полісся — 13:00; Шахтар — Карпати — 15:30; 
        • 23 лютого (понеділок): Олександрія — Оболонь — 13:00; Кудрівка — Зоря — 15:30.

          Станіслав Кармазін

          Спорт
          ФК «Металіст 1925»
          Прем'єр-ліга України
          Шахтар (Донецьк)
          ФК «Динамо» Київ
          ФК «Рух»
          Рівне
          Київ