УПЛ стартує після паузи: де та коли дивитися матчі 17-го туру
Київ • УНН
Українська Прем'єр-ліга відновила сезон після зимової паузи, 17-й тур триватиме з 20 по 23 лютого. Лідери ЛНЗ, Шахтар, Полісся та Динамо борються за єврокубки.
Сьогодні Українська Прем’єрліга (УПЛ) офіційно відновлює сезон після зимової паузи, що тривала кілька тижнів, передає УНН.
Деталі
Після відпустки та підготовчих зборів з контрольними матчами клуби знову виходять на поле у 17-му турі сезону 2025/26, який триватиме з 20 до 23 лютого. Зокрема, цікавим є те, наскільки лідери чемпіонату готові до старту другої половини сезону. Нині у зоні єврокубків перебувають черкаський ЛНЗ (35 очок – 1 місце), донецький "Шахтар" (35 очок – 2 місце), житомирське "Полісся" (30 очок – 3 місце) та київське "Динамо" (26 очок – 4 місце).
Перший матч другої половини УПЛ розпочався о 15:30 у Рівному: місцевий "Верес" приймав СК "Полтава".
Головна ж футбольна подія цього дня відбудеться о 18:00 у Києві, де "Динамо" зустрінеться з "Рухом".
У контексті гри динамівців проти львів’ян особливу увагу привертає ситуація на вершині турнірної таблиці: інтрига зберігається, і боротьба між лідерами обіцяє бути напруженою. Зокрема, зрозуміло, що киянам категорично не бажано втрачати в сьогоднішній грі очки.
Зазначимо, що матчі чемпіонату України транслює УПЛ.ТБ. До речі, цей телеканал можна також дивитися на медіасервісі MEGOGO.
Розклад матчів 17-го туру УПЛ:
- 20 лютого (п’ятниця): Верес — Полтава — 15:30; Динамо — Рух — 18:00;
- 21 лютого (субота): Епіцентр — ЛНЗ — 13:00; Металіст 1925 — Кривбас — 15:30;
- 22 лютого (неділя): Колос — Полісся — 13:00; Шахтар — Карпати — 15:30;
- 23 лютого (понеділок): Олександрія — Оболонь — 13:00; Кудрівка — Зоря — 15:30.