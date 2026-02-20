УПЛ стартует после паузы: где и когда смотреть матчи 17-го тура
Киев • УНН
Украинская Премьер-лига возобновила сезон после зимней паузы, 17-й тур продлится с 20 по 23 февраля. Лидеры ЛНЗ, Шахтер, Полесье и Динамо борются за еврокубки.
Сегодня Украинская Премьер-лига (УПЛ) официально возобновляет сезон после зимней паузы, длившейся несколько недель, передает УНН.
Детали
После отпуска и подготовительных сборов с контрольными матчами клубы снова выходят на поле в 17-м туре сезона 2025/26, который продлится с 20 по 23 февраля. В частности, интересно, насколько лидеры чемпионата готовы к старту второй половины сезона. Сейчас в зоне еврокубков находятся черкасский ЛНЗ (35 очков – 1 место), донецкий "Шахтер" (35 очков – 2 место), житомирское "Полесье" (30 очков – 3 место) и киевское "Динамо" (26 очков – 4 место).
Первый матч второй половины УПЛ начался в 15:30 в Ровно: местный "Верес" принимал СК "Полтава".
Главное же футбольное событие этого дня состоится в 18:00 в Киеве, где "Динамо" встретится с "Рухом".
В контексте игры динамовцев против львовян особое внимание привлекает ситуация на вершине турнирной таблицы: интрига сохраняется, и борьба между лидерами обещает быть напряженной. В частности, понятно, что киевлянам категорически нежелательно терять в сегодняшней игре очки.
Отметим, что матчи чемпионата Украины транслирует УПЛ.ТВ. Кстати, этот телеканал можно также смотреть на медиасервисе MEGOGO.
Расписание матчей 17-го тура УПЛ:
- 20 февраля (пятница): Верес — Полтава — 15:30; Динамо — Рух — 18:00;
- 21 февраля (суббота): Эпицентр — ЛНЗ — 13:00; Металлист 1925 — Кривбасс — 15:30;
- 22 февраля (воскресенье): Колос — Полесье — 13:00; Шахтер — Карпаты — 15:30;
- 23 февраля (понедельник): Александрия — Оболонь — 13:00; Кудровка — Заря — 15:30.