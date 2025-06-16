Виктор Скрипник возвращается в "Зарю": клуб объявил о назначении нового тренера

Виктор Скрипник назначен новым главным тренером луганской "Зари", который уже возглавлял луганчан с 2019 по 2022 год. Скрипник заменит на этой должности Младена Бартуловича. Об этом сообщает пресс-служба "Зари", передает УНН.

Новым тренером луганской "Зари" станет хорошо знакомый луганским болельщикам специалист – Виктор Скрипник - говорится в сообщении.

В клубе напомнили, что Скрипник уже возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 год. Под его руководством "Заря" дважды становилась бронзовым призером чемпионата (сезоны 2019/20 и 2020/21), а также играла в финале Кубка страны в сезоне 2020/2021.

Также под руководством Скрипника "Заря" набрала на тот момент наибольшее количество очков в групповом этапе еврокубков. Было это в сезоне 2021/22 в Лиге Конференций, когда луганский коллектив получил 7 зачетных пунктов.

Дополнение

Как уже отмечалось, Скрипник возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 год. После увольнения из "Зари", тренер возглавил полтавскую "Ворсклу", а последним местом работы Скрипника был харьковский "Металлист 1925", где работал до июля 2024 года.

Отметим, что сегодня "Заря" объявила об увольнении Младена Бартуловича, который возглавлял луганчан с 2024 года. Под руководством Бартуловича, "Заря" в сезоне 2024/25 заняла 7 место в чемпионате Украины.

Напомним

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