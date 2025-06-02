Юрій Вернидуб та його штаб залишили “Кривбас”

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб та його тренерський штаб залишили команду. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Юрій Вернидуб, який на той час очолював тираспольский "Шериф", полишив посаду головного тренера клубу та вступив до лав Збройних сил України. В червні 2022 року Вернидуб був призначений на посаду головного тренера "Кривбасу".

Під керівництвом Вернидуба, "Кривбас" у сезоні 2023/2024 посів третє місце в Українській Прем’єр-лізі, яке дало шанс криворізькій команді пробитися в єврокубки - Лігу конференцій. Проте, 3 раунді плей-оф, команда Вернидуба вилетіла за сумою двох матчів проти "Бетіса", який пробився до фіналу Ліги конференції.

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По-перше, хочу зазначити, що клуб дуже хотів, щоб Юрій Вернидуб залишився. Не хочу називати це "проєктом", бо проєкт – це щось штучно створене. А тут, насправді, завдяки Юрію Миколайовичу, зокрема, та великій команді, про яку згадував Володимир Баєнко, ми створили справжню команду. Ми справді хотіли, щоб Юрій Вернидуб залишився. Були пропозиції, і неодноразові, щодо продовження контракту. Але потім було прийнято інше рішення, яке він сам озвучив – ви його чули. Від себе особисто й від усіх членів великої червоно-білої родини "Кривбасу" хочу подякувати йому за ці три роки. Він повернув бронзу в наше місто, приніс багато яскравих, кайфових емоцій. За це йому велика подяка