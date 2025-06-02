Юрій Вернидуб та його штаб залишили “Кривбас”
Київ • УНН
Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб та його штаб залишили команду. У 2023/2024 клуб посів третє місце в УПЛ під керівництвом Вернидуба.
Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб та його тренерський штаб залишили команду. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.
Деталі
Дякуємо, тренерський штаб. Разом із головним тренером Юрієм Вернидубом наш Клуб залишає і його тренерський штаб. Це Дмитро Кара-Мустафа (тренер), Ігор Фокін (тренер з фізичної підготовки), Віталій Вернидуб (тренер), Валерій Михайленко (тренер-аналітик), Тарас Гребенюк (тренер воротарів), Гліб Труба (помічник відеоаналітика) та Олексій Кара-Мустафа (помічник відеоаналітика)
Доповнення
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Юрій Вернидуб, який на той час очолював тираспольский "Шериф", полишив посаду головного тренера клубу та вступив до лав Збройних сил України. В червні 2022 року Вернидуб був призначений на посаду головного тренера "Кривбасу".
Під керівництвом Вернидуба, "Кривбас" у сезоні 2023/2024 посів третє місце в Українській Прем’єр-лізі, яке дало шанс криворізькій команді пробитися в єврокубки - Лігу конференцій. Проте, 3 раунді плей-оф, команда Вернидуба вилетіла за сумою двох матчів проти "Бетіса", який пробився до фіналу Ліги конференції.
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По-перше, хочу зазначити, що клуб дуже хотів, щоб Юрій Вернидуб залишився. Не хочу називати це "проєктом", бо проєкт – це щось штучно створене. А тут, насправді, завдяки Юрію Миколайовичу, зокрема, та великій команді, про яку згадував Володимир Баєнко, ми створили справжню команду. Ми справді хотіли, щоб Юрій Вернидуб залишився. Були пропозиції, і неодноразові, щодо продовження контракту. Але потім було прийнято інше рішення, яке він сам озвучив – ви його чули. Від себе особисто й від усіх членів великої червоно-білої родини "Кривбасу" хочу подякувати йому за ці три роки. Він повернув бронзу в наше місто, приніс багато яскравих, кайфових емоцій. За це йому велика подяка
Журналіст та коментатор Віктор Вацко повідомляв, що Вернидуб може очолити житомирське "Полісся", проте нещодавно УНН повідомляв, що колишній тренер "Олександрії" Руслан Ротань підписав контракт з "вовками".
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