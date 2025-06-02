Юрий Вернидуб и его штаб покинули “Кривбасс”

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев
11:49 • 9936 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:45 • 12796 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 93178 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 117664 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 180271 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 200846 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 117510 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 257043 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 184537 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 123866 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.4м/с
38%
750мм
Популярные новости

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

2 июня, 02:37 • 68942 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

2 июня, 05:57 • 124037 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

06:58 • 36409 просмотра

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

07:10 • 19206 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 38239 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 9936 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 257043 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 303979 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 317380 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 323172 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 38499 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 104520 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 184537 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 127518 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 158659 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

Юрий Вернидуб и его штаб покинули “Кривбасс”

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб и его штаб покинули команду. В 2023/2024 клуб занял третье место в УПЛ под руководством Вернидуба.

Юрий Вернидуб и его штаб покинули “Кривбасс”

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб и его тренерский штаб покинули команду. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

Спасибо, тренерский штаб. Вместе с главным тренером Юрием Вернидубом наш Клуб покидает и его тренерский штаб. Это Дмитрий Кара-Мустафа (тренер), Игорь Фокин (тренер по физической подготовке), Виталий Вернидуб (тренер), Валерий Михайленко (тренер-аналитик), Тарас Гребенюк (тренер вратарей), Глеб Труба (помощник видеоаналитика) и Алексей Кара-Мустафа (помощник видеоаналитика)

 - заявили в клубе.

Дополнение

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Юрий Вернидуб, который в то время возглавлял тираспольский "Шериф", покинул пост главного тренера клуба и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В июне 2022 года Вернидуб был назначен на должность главного тренера "Кривбасса".

Под руководством Вернидуба, "Кривбасс" в сезоне 2023/2024 занял третье место в Украинской Премьер-лиге, которое дало шанс криворожской команде пробиться в еврокубки - Лигу конференций. Однако, в 3 раунде плей-офф, команда Вернидуба вылетела по сумме двух матчей против "Бетиса", который пробился в финал Лиги конференции.

Лондонский "Челси" разгромил "Бетис" в финале футбольной Лиги конференций 2024/2529.05.25, 00:08 • 3238 просмотров

Во-первых, хочу отметить, что клуб очень хотел, чтобы Юрий Вернидуб остался. Не хочу называть это "проектом", потому что проект – это что-то искусственно созданное. А тут, на самом деле, благодаря Юрию Николаевичу, в частности, и большой команде, о которой вспоминал Владимир Баенко, мы создали настоящую команду. Мы действительно хотели, чтобы Юрий Вернидуб остался. Были предложения, и неоднократные, по продлению контракта. Но потом было принято другое решение, которое он сам озвучил – вы его слышали. От себя лично и от всех членов большой красно-белой семьи "Кривбасса" хочу поблагодарить его за эти три года. Он вернул бронзу в наш город, принес много ярких, кайфовых эмоций. За это ему большая благодарность

 – сказал вице-президент “Кривбасса” Артем Гагарин.

Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщал, что Вернидуб может возглавить житомирское "Полесье", однако недавно УНН сообщал, что бывший тренер "Александрии" Руслан Ротань подписал контракт с "волками".

Руслан Ротань возглавил житомирское "Полесье": контракт до 2028 года29.05.25, 22:14 • 3096 просмотров

Напомним

Бывший наставник турецкого "Эюпспор" Арда Туран возглавил донецкий "Шахтер". Контракт с "горняками" рассчитан на два года.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Украинская Премьер-лига
ФК «Шахтёр» Донецк
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9