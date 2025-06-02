Юрий Вернидуб и его штаб покинули “Кривбасс”

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб и его тренерский штаб покинули команду. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

Спасибо, тренерский штаб. Вместе с главным тренером Юрием Вернидубом наш Клуб покидает и его тренерский штаб. Это Дмитрий Кара-Мустафа (тренер), Игорь Фокин (тренер по физической подготовке), Виталий Вернидуб (тренер), Валерий Михайленко (тренер-аналитик), Тарас Гребенюк (тренер вратарей), Глеб Труба (помощник видеоаналитика) и Алексей Кара-Мустафа (помощник видеоаналитика) - заявили в клубе.

Дополнение

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Юрий Вернидуб, который в то время возглавлял тираспольский "Шериф", покинул пост главного тренера клуба и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В июне 2022 года Вернидуб был назначен на должность главного тренера "Кривбасса".

Под руководством Вернидуба, "Кривбасс" в сезоне 2023/2024 занял третье место в Украинской Премьер-лиге, которое дало шанс криворожской команде пробиться в еврокубки - Лигу конференций. Однако, в 3 раунде плей-офф, команда Вернидуба вылетела по сумме двух матчей против "Бетиса", который пробился в финал Лиги конференции.

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Во-первых, хочу отметить, что клуб очень хотел, чтобы Юрий Вернидуб остался. Не хочу называть это "проектом", потому что проект – это что-то искусственно созданное. А тут, на самом деле, благодаря Юрию Николаевичу, в частности, и большой команде, о которой вспоминал Владимир Баенко, мы создали настоящую команду. Мы действительно хотели, чтобы Юрий Вернидуб остался. Были предложения, и неоднократные, по продлению контракта. Но потом было принято другое решение, которое он сам озвучил – вы его слышали. От себя лично и от всех членов большой красно-белой семьи "Кривбасса" хочу поблагодарить его за эти три года. Он вернул бронзу в наш город, принес много ярких, кайфовых эмоций. За это ему большая благодарность – сказал вице-президент “Кривбасса” Артем Гагарин.

Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщал, что Вернидуб может возглавить житомирское "Полесье", однако недавно УНН сообщал, что бывший тренер "Александрии" Руслан Ротань подписал контракт с "волками".

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Напомним

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