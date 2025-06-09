Патрік ван Леувен став головним тренером “Кривбасу”
Київ • УНН
Колишній тренер "Металіста 1925" Патрік ван Леувен став головним тренером "Кривбасу". З ним підписано контракт на 3 роки, він прагне атакувального футболу та розвитку гравців.
Колишній тренер харківського "Металіста 1925" Патрік ван Леувен очолив криворізький "Кривбас". Контракт із тренером розраховано на 3 роки. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.
Офіційно: ФК "Кривбас" презентував нового головного тренера. Керманичем Команди став 55-річний нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен, з яким підписано 3-річний контракт
Ван Леувен наголосив, що радий запрошенню очолити "Кривбас".
Клуб з великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол. Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому та будемо намагатись забезпечити успіх "Кривбасу" в довгостроковій перспективі
Він наголосив, що для нього завжди було ключовим інтегрувати молодих футболістів у професійні команди та давати їм шанс.
Говорив із президентом та генеральним директором Клубу. Планується підсилення – нові футболісти, які зроблять команду сильнішою. У "Кривбасу" хороша інфраструктура. Це чудова можливість для гравців прогресувати і досягати великих успіхів. Минулого сезону "Кривбас" грав у єврокубках – це показує, що українські команди мають потенціал
Доповнення
Ван Леувен працює в Україні з червня 2022 року, коли очолив луганську "Зорі". Після успішного виступу луганського клубу в чемпіонаті України, у якому "Зоря" стала бронзовим призером, Патрік ван Леувен отримав запрошення стати головним тренером чемпіона країни - донецького "Шахтаря", звідки вже майже за 4 місяці був звільнений. У серпні 2024 тренер очолив першоліговий харківський "Металіст 1925", звідки був звільнений у травні 2025 року, не завершивши сезон.
В сезоні 2022/2023 визнаний найкращим тренер УПЛ.
Зазначимо, що у це літнє міжсезоння декілька гравців залишили "Кривбас", зокрема Володимир Якімець, Юрій Вакулко, Максим Луньов та Дмитро Хомченовський.
Нагадаємо
Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб та його тренерський штаб залишили команду.