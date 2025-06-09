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Патрік ван Леувен став головним тренером “Кривбасу”

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Колишній тренер "Металіста 1925" Патрік ван Леувен став головним тренером "Кривбасу". З ним підписано контракт на 3 роки, він прагне атакувального футболу та розвитку гравців.

Патрік ван Леувен став головним тренером “Кривбасу”

Колишній тренер харківського "Металіста 1925" Патрік ван Леувен очолив криворізький "Кривбас". Контракт із тренером розраховано на 3 роки. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Офіційно: ФК "Кривбас" презентував нового головного тренера. Керманичем Команди став 55-річний нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен, з яким підписано 3-річний контракт 

- йдеться в повідомленні.

Ван Леувен наголосив, що радий запрошенню очолити "Кривбас".

Клуб з великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол. Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому та будемо намагатись забезпечити успіх "Кривбасу" в довгостроковій перспективі 

- заявив тренер.

Він наголосив, що для нього завжди було ключовим інтегрувати молодих футболістів у професійні команди та давати їм шанс.

Говорив із президентом та генеральним директором Клубу. Планується підсилення – нові футболісти, які зроблять команду сильнішою. У "Кривбасу" хороша інфраструктура. Це чудова можливість для гравців прогресувати і досягати великих успіхів. Минулого сезону "Кривбас" грав у єврокубках – це показує, що українські команди мають потенціал 

- додав новий керманич.

Доповнення

Ван Леувен працює в Україні з червня 2022 року, коли очолив луганську "Зорі". Після успішного виступу луганського клубу в чемпіонаті України, у якому "Зоря" стала бронзовим призером, Патрік ван Леувен отримав запрошення стати головним тренером чемпіона країни - донецького "Шахтаря", звідки вже майже за 4 місяці був звільнений. У серпні 2024 тренер очолив першоліговий харківський "Металіст 1925", звідки був звільнений у травні 2025 року, не завершивши сезон.

В сезоні 2022/2023 визнаний найкращим тренер УПЛ.

Зазначимо, що у це літнє міжсезоння декілька гравців залишили "Кривбас", зокрема Володимир Якімець, Юрій Вакулко, Максим Луньов та Дмитро Хомченовський.

Нагадаємо

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб та його тренерський штаб залишили команду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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