Патрик ван Леувен стал главным тренером “Кривбасса”
Киев • УНН
Бывший тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен стал главным тренером "Кривбасса". С ним подписан контракт на 3 года, он стремится к атакующему футболу и развитию игроков.
Бывший тренер харьковского "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен возглавил криворожский "Кривбасс". Контракт с тренером рассчитан на 3 года. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.
Официально: ФК "Кривбасс" представил нового главного тренера. Руководителем Команды стал 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, с которым подписан 3-летний контракт
Ван Леувен подчеркнул, что рад приглашению возглавить "Кривбасс".
Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем пытаться обеспечить успех "Кривбасса" в долгосрочной перспективе
Он подчеркнул, что для него всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс.
Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее. У "Кривбасса" хорошая инфраструктура. Это отличная возможность для игроков прогрессировать и добиваться больших успехов. В прошлом сезоне "Кривбасс" играл в еврокубках – это показывает, что у украинских команд есть потенциал
Дополнение
Ван Леувен работает в Украине с июня 2022 года, когда возглавил луганскую "Зарю". После успешного выступления луганского клуба в чемпионате Украины, в котором "Заря" стала бронзовым призером, Патрик ван Леувен получил приглашение стать главным тренером чемпиона страны - донецкого "Шахтера", откуда уже почти через 4 месяца был уволен. В августе 2024 тренер возглавил перволиговый харьковский "Металлист 1925", откуда был уволен в мае 2025 года, не завершив сезон.
В сезоне 2022/2023 признан лучшим тренером УПЛ.
Отметим, что в это летнее межсезонье несколько игроков покинули "Кривбасс", в частности Владимир Якимец, Юрий Вакулко, Максим Лунев и Дмитрий Хомченовский.
Напомним
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб и его тренерский штаб покинули команду.