$41.630.10
47.900.11
ukenru
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
14:14 • 6860 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
13:56 • 17935 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
13:07 • 21442 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
11:44 • 30895 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
10:50 • 86991 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 54498 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 139646 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 187524 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 93219 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 129756 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.3м/с
38%
748мм
Популярнi новини
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 145140 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів19 червня, 08:27 • 50841 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 107410 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 49478 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 37695 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 38730 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 50515 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати10:50 • 86952 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 108515 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 146207 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні14:51 • 4632 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 17493 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 168302 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 245471 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 217474 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство

Київ • УНН

 • 6758 перегляди

“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство.

“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство

Україна впроваджує банки фінансової інклюзії. Головна місія цих фінансових установ - надавати базові банківські послуги українцям, які не мають до них доступу. Зокрема, це стосується жителів прифронтових територій, тимчасово окупованих регіонів, сільську місцевість та малий бізнес, що функціонує у важкодоступних умовах. Нові банківські структури будуть працювати без стаціонарних відділень та на підставі обмеженої банківської ліцензії. 

Цей закон створює правові засади для появи на ринку нового різновиду постачальників фінансових послуг. Це дасть змогу вирішити питання повноцінного доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях, а також сприятиме економічному розвитку цих районів

За його словами, головна мета нових фінансових установ - створити можливість фізичним особам, соціально вразливим групам та малому бізнесу користуватися надійними фінансовими сервісами там, де сьогодні це неможливо. 

Що передбачає нова модель

У межах нової моделі банки працюватимуть не в класичному форматі.  Передбачається, що з’являться мобільні агенти, які прийдуть до клієнта додому або в точку партнерів: магазини, аптеки, автозаправки, які замінять банківські філії. Такий підхід дозволить розширити доступ до банківських послуг навіть у найменших населених пунктах.

Однак, попри очевидні переваги, нова модель має ризики шахрайства, особливо в умовах роботи "на виїзді". Літні люди або соціально незахищені групи можуть стати мішенню для зловмисників, що видаватимуть себе за агентів банку. Підкреслила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі для УНН.

Банки фінансової інклюзії - важливий та прогресивний крок української банківської системи. Водночас нам варто памʼятати про можливі загрози шахрайства, які несе така модель. Робота агентів "на виїзді" та ще й з вразливими категоріями населення, створює потенційні ризики для безпеки особистих даних і коштів. Тому особливо важливо, щоб регулятор забезпечив протоколи ідентифікації клієнтів, налаштував сучасну систему кіберзахисту, а також належно проінформував українців про нову систему. Без цього навіть найкращі наміри можуть обернутися проблемами

- зазначила Олена Сосєдка.

Натомість Національний банк зазначив, що контролюватиме нові установи з такою ж ретельністю, як і звичайні банки. Відтак, банк, який претендує на ліцензію банку фінансової інклюзії, повинен подати не лише стандартний пакет документів, а й трирічний бізнес-план і стратегію фінансової інклюзії, яка описує цільові регіони, клієнтів і канали обслуговування.

Додамо

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №13018-д - це не лише крок до формальної імплементації зобов’язань перед МВФ, а й відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються десятки тисяч українців - відсутність доступу до фінансових послуг у своїх громадах.

Банківська система України розширюється та змінюється, відповідно до потреб українців. І дуже важливо, щоб ці зміни були безпечними для кожного громадянина. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9