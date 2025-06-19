“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство.

Україна впроваджує банки фінансової інклюзії. Головна місія цих фінансових установ - надавати базові банківські послуги українцям, які не мають до них доступу. Зокрема, це стосується жителів прифронтових територій, тимчасово окупованих регіонів, сільську місцевість та малий бізнес, що функціонує у важкодоступних умовах. Нові банківські структури будуть працювати без стаціонарних відділень та на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Цей закон створює правові засади для появи на ринку нового різновиду постачальників фінансових послуг. Це дасть змогу вирішити питання повноцінного доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях, а також сприятиме економічному розвитку цих районів зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, головна мета нових фінансових установ - створити можливість фізичним особам, соціально вразливим групам та малому бізнесу користуватися надійними фінансовими сервісами там, де сьогодні це неможливо.

Що передбачає нова модель

У межах нової моделі банки працюватимуть не в класичному форматі. Передбачається, що з’являться мобільні агенти, які прийдуть до клієнта додому або в точку партнерів: магазини, аптеки, автозаправки, які замінять банківські філії. Такий підхід дозволить розширити доступ до банківських послуг навіть у найменших населених пунктах.

Однак, попри очевидні переваги, нова модель має ризики шахрайства, особливо в умовах роботи "на виїзді". Літні люди або соціально незахищені групи можуть стати мішенню для зловмисників, що видаватимуть себе за агентів банку. Підкреслила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі для УНН.

Банки фінансової інклюзії - важливий та прогресивний крок української банківської системи. Водночас нам варто памʼятати про можливі загрози шахрайства, які несе така модель. Робота агентів "на виїзді" та ще й з вразливими категоріями населення, створює потенційні ризики для безпеки особистих даних і коштів. Тому особливо важливо, щоб регулятор забезпечив протоколи ідентифікації клієнтів, налаштував сучасну систему кіберзахисту, а також належно проінформував українців про нову систему. Без цього навіть найкращі наміри можуть обернутися проблемами - зазначила Олена Сосєдка.

Натомість Національний банк зазначив, що контролюватиме нові установи з такою ж ретельністю, як і звичайні банки. Відтак, банк, який претендує на ліцензію банку фінансової інклюзії, повинен подати не лише стандартний пакет документів, а й трирічний бізнес-план і стратегію фінансової інклюзії, яка описує цільові регіони, клієнтів і канали обслуговування.

Додамо

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №13018-д - це не лише крок до формальної імплементації зобов’язань перед МВФ, а й відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються десятки тисяч українців - відсутність доступу до фінансових послуг у своїх громадах.

Банківська система України розширюється та змінюється, відповідно до потреб українців. І дуже важливо, щоб ці зміни були безпечними для кожного громадянина.