"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве.

Украина внедряет банки финансовой инклюзии. Главная миссия этих финансовых учреждений - предоставлять базовые банковские услуги украинцам, которые не имеют к ним доступа. В частности, это касается жителей прифронтовых территорий, временно оккупированных регионов, сельской местности и малого бизнеса, функционирующего в труднодоступных условиях. Новые банковские структуры будут работать без стационарных отделений и на основании ограниченной банковской лицензии.

Этот закон создает правовые основы для появления на рынке нового вида поставщиков финансовых услуг. Это позволит решить вопрос полноценного доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях, а также будет способствовать экономическому развитию этих районов отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, главная цель новых финансовых учреждений - создать возможность физическим лицам, социально уязвимым группам и малому бизнесу пользоваться надежными финансовыми сервисами там, где сегодня это невозможно.

Что предусматривает новая модель

В рамках новой модели банки будут работать не в классическом формате. Предполагается, что появятся мобильные агенты, которые придут к клиенту домой или в точку партнеров: магазины, аптеки, автозаправки, которые заменят банковские филиалы. Такой подход позволит расширить доступ к банковским услугам даже в самых маленьких населенных пунктах.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, новая модель имеет риски мошенничества, особенно в условиях работы "на выезде". Пожилые люди или социально незащищенные группы могут стать мишенью для злоумышленников, выдающих себя за агентов банка. Подчеркнула соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, экспертка в сфере финансов Елена Соседка в эксклюзивном комментарии для УНН.

Банки финансовой инклюзии - важный и прогрессивный шаг украинской банковской системы. В то же время нам стоит помнить о возможных угрозах мошенничества, которые несет такая модель. Работа агентов "на выезде" и еще и с уязвимыми категориями населения создает потенциальные риски для безопасности личных данных и средств. Поэтому особенно важно, чтобы регулятор обеспечил протоколы идентификации клиентов, настроил современную систему киберзащиты, а также должным образом проинформировал украинцев о новой системе. Без этого даже лучшие намерения могут обернуться проблемами - отметила Елена Соседка.

В то же время Национальный банк отметил, что будет контролировать новые учреждения с такой же тщательностью, как и обычные банки. Следовательно, банк, претендующий на лицензию банка финансовой инклюзии, должен подать не только стандартный пакет документов, но и трехлетний бизнес-план и стратегию финансовой инклюзии, которая описывает целевые регионы, клиентов и каналы обслуживания.

Добавим

Принятие Верховной Радой законопроекта №13018-д - это не только шаг к формальной имплементации обязательств перед МВФ, но и ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются десятки тысяч украинцев - отсутствие доступа к финансовым услугам в своих громадах.

Банковская система Украины расширяется и меняется в соответствии с потребностями украинцев. И очень важно, чтобы эти изменения были безопасными для каждого гражданина.