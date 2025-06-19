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"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
Ексклюзив
13:07 • 5432 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
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"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)

Київ • УНН

 • 5418 перегляди

Журналісти відвідали 67-й округ на Житомирщині, щоб дізнатися, як виборці оцінюють роботу нардепа Сергія Кузьміних. Його звинувачують у хабарництві та тривалому затягуванні судового процесу.

"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)

Знімальна група УНН відвідала виборчий округ № 67 у Житомирській області, на якому під час позачергових парламентських виборів у 2019 році переміг та був обраний народним депутатом Сергій Кузьміних, аби дізнатися, як місцеві жителі оцінюють роботу свого обранця. 

Причин для поїздки журналістів щонайменше дві: 

  • Затягування Кузьміних та його адвокатами судового процесу, по справі про отримання нардепом хабаря в пів мільйона гривень за схеми з закупівлею медичного обладнання. Судовий процес у справі триває вже понад 3 роки. І за цей час нардеп пропустив кожне четверте судове засідання. 
    • Заяви самого Кузьміних, про те, що начебто його виборці вважають, що його відрядження важливіші, ніж судові засідання у справі про хабарництво.

      На окрузі журналісти поцікавились "Чи задоволені виборці роботою депутата?" та "Як ставляться до відрядження Кузьміних, через які він пропускав судові засідання у справі про хабарництво?". 

      Ці питання розділило місцевий електорат на два табори: одні називали Кузьміних "ухилянтом", та заявляли, що його поведінка "ганебна і за таке треба вішати"; інші – відповідали, що взагалі не знають хто це такий. 

      Крім того, журналісти завітали до Житомирської обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського. Саме з цією лікарнею, за даними НАБУ, пов’язане отримання хабаря Кузьміним, за сприяння в підписанні контрактів з постачальниками медобладнання. Проте працівники закладу відмовилися коментувати ситуацію і навіть пригрозили журналістам, щоб ті не публікували відзняті в лікарні матеріали.

      Тож логічно, що на тлі гальмування процесу правосуддя журналісти вирішили дізнатися: чи готові самі виборці захищати честь свого нардепа. Однак, судячи з реакції на запитання про Кузьміних на вулицях Житомирщини — його виборці розчаровані у своєму обранцеві. 

      Нагадаємо

      Скандального нардепа Сергія Кузьміних, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоровʼя нації, спіймали на хабарі у 558 тисяч гривень ще у 2022 році. За версією правоохоронців, нардеп отримав хабар за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. Ба більше, НАБУ на відео зафіксувало передачу хабаря. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

      Однак, станом на сьогодні, більше ніж 3 роки потому, судові засідання по справі все ще тривають. Затягування здебільшого відбувається через те, що Кузьміних зриває засідання суду. Так, з 86 засідань - нардеп-хабарник пропустив 22. Тож, чи відповість народний депутат за хабарництво - питання відкрите. 

      Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних09.06.25, 16:35 • 122964 перегляди

      Лілія Подоляк

      Лілія Подоляк

      Кримінал та НП
      Житомирська область
      Національне антикорупційне бюро України
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