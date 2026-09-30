НБУ підвищив курс долара до 44,86 гривні на 30 вересня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,8624 грн, євро - 50,9278 грн. Злотий подорожчав до 11,6677 грн.
Станом на середу, 30 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 44,82 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,93. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,8624 грн (+4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9278 грн (-4 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6677 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 44,61-45,13 грн, євро за 50,75-51,44 грн, злотий за 11,37-11,87 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,73-44,76 грн/дол. та 50,76-50,77 грн/євро.
Нагадаємо
За даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за серпень 2026 року в Україні становила 31 892 грн, що на 23,1% більше, ніж у серпні 2025 року, проте на 1,1% менше, ніж у липні поточного року.
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