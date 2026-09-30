НБУ повысил курс доллара до 44,86 гривны на 30 сентября
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,8624 грн, евро — 50,9278 грн. Злотый подорожал до 11,6677 грн.
По состоянию на среду, 30 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 44,82 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,93. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,8624 грн (+4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9278 грн (-4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6677 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,61–45,13 грн, евро — по 50,75–51,44 грн, злотый — по 11,37–11,87 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,73–44,76 грн/долл. и 50,76–50,77 грн/евро.
Напомним
По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за август 2026 года в Украине составила 31 892 грн, что на 23,1% больше, чем в августе 2025 года, однако на 1,1% меньше, чем в июле текущего года.
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