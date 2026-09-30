Погода 30 вересня: в Україні до 20° тепла, у Києві сонячно
Київ • УНН
30 вересня в Україні переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. У Києві буде сонячно, температура вдень сягне 17°.
У середу, 30 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, істотних опадів не передбачається, лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями пройде короткочасний дощ. У західних областях вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с. Температура вдень 15-20° тепла
У Києві та області у середу буде сонячно, опадів не очікується. Температура вдень 15-17°.
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