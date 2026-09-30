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Погода 30 сентября: в Украине до 20° тепла, в Киеве солнечно

Киев • УНН

 • 584 просмотра

30 сентября в Украине будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. В Киеве будет солнечно, температура днём достигнет 17°.

Погода 30 сентября: в Украине до 20° тепла, в Киеве солнечно

В среду, 30 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь в Приазовье и в Крыму днем местами пройдет кратковременный дождь. В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 15-20° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем 15-17°.

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Вадим Хлюдзинский

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