Погода 30 сентября: в Украине до 20° тепла, в Киеве солнечно
Киев • УНН
30 сентября в Украине будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. В Киеве будет солнечно, температура днём достигнет 17°.
В среду, 30 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь в Приазовье и в Крыму днем местами пройдет кратковременный дождь. В западных областях утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 15-20° тепла
В Киеве и области в среду будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем 15-17°.
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины28.09.26, 10:17 • 82265 просмотров