Трамп підписав із технологічними лідерами угоду щодо ШІ
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про підписання у Вашингтоні морально зобов’язуючого документа щодо ШІ. США розглядають комітет нагляду.
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 29 вересня, у Вашингтоні він підписав документ щодо штучного інтелекту з провідними керівниками технологічних компаній. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Це майже як Конституція, і його підписали найвпливовіші люди у світі, і я підписав його як президент, і це дійсно форма захисту", - сказав Трамп журналістам після зустрічі.
Трамп назвав документ "морально зобов'язуючим".
Трамп також сказав, що його адміністрація розглядає можливість створення комітету нагляду.
"Ми також думаємо про створення свого роду комітету, до якого ми включимо, можливо, 10 осіб... щоб комітет міг наглядати за всією цією справою", - сказав він.
Уряди по всьому світу щосили намагаються наздогнати стрімкий розвиток ШІ. Провідні світові компанії, що займаються штучним інтелектом, попередили про ризики, які ШІ представляє для людства, і закликали уряди до співпраці в управлінні цією потужнішою технологією.
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Раніше Трамп заявляв, що США не потребують нових правил, що стосуються ШІ. Минулого тижня на Генеральній Асамблеї ООН він заявив світовим лідерам, що відкидає будь-які спроби створити глобалістську схему контролю над ШІ.
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