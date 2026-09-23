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Світові лідери хочуть посилити контроль над ШІ, тоді як Трамп робить ставку на "надінтелект" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Лідери ООН закликають посилити нагляд за ШІ та створити глобальні запобіжники. Трамп виступає проти регулювання і підтримує термін "надінтелект".

Світові лідери хочуть посилити контроль над ШІ, тоді як Трамп робить ставку на "надінтелект" - ЗМІ

Штучний інтелект став однією з головних тем Генеральної Асамблеї ООН після випадків, коли технологія виходила з-під контролю людей, а попередження представників компаній галузі викликали глобальну тривогу та заклики до посилення державного нагляду за індустрією. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відкрив виступи світових лідерів на Генеральній Асамблеї закликом до посилення нагляду за ШІ, яскраво, хоча й дещо похмуро, попередивши про те, що може піти не так.

Давайте домовимося, що рішення, від яких залежать життя і смерть, ніколи не можна буде передавати машинам. Роботам-убивцям не має бути місця в нашому майбутньому

- заявив Гутерреш у своїй прощальній промові перед світовими лідерами.

Він також попереджав про ШІ у своєму першому виступі на Генеральній Асамблеї десять років тому.

Заявивши, що світові необхідно "створити умови для відповідального розвитку ШІ та додаткові запобіжники, необхідні для протидії ризикам", ООН у середу обговорить у Раді Безпеки питання про те, як встановити певний контроль над цією технологією. У засіданні візьмуть участь деякі з найвідоміших представників галузі.

Водночас президент США Дональд Трамп підтвердив свою рішучу позицію проти регулювання ШІ, заявивши, що слово "штучний" применшує значення цієї технології, і висловивши сподівання, що решта світу перейме новий термін.

"Надінтелект" ("Super Intelligence") "звучить набагато краще" і "набагато точніше", — сказав він.

Трамп хоче перейменувати штучний інтелект на "суперінтелект"22.09.26, 19:15 • 4274 перегляди

Він також порівняв попередження прихильників безпеки ШІ з попередженнями щодо зміни клімату, антропогенна природа якої підтверджується переважною більшістю наукової спільноти.

Інші країни закликають до запобіжників

Напередодні Генеральної Асамблеї ООН лідери понад 20 переважно європейських країн закликали запровадити обов’язкові заходи безпеки для передового ШІ, попереджаючи, що розвиток технології може випередити здатність людей її контролювати.

Китай і Сполучені Штати, які є світовими лідерами у сфері ШІ, цю ідею не підтримали.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що під час головування Великої Британії у G20 у 2027 році країна розпочне роботу над встановленням глобальних стандартів у сфері ШІ. Також він оголосив про партнерство з Вашингтоном у сфері оборони, спрямоване на виявлення кібератак на критично важливу інфраструктуру.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити технологію ШІ, незалежну від великих держав.

Я не хочу, щоб хтось став васалом однієї з великих держав. Наші інвестиційні можливості мають бути об’єднані для створення передової моделі ШІ з відкритим вихідним кодом, якою ми зможемо ділитися. Ми не повинні залежати від когось іншого

- сказав Макрон Генеральній Асамблеї ООН, очевидно маючи на увазі Китай і США.

Самі американські технологічні гіганти у сфері ШІ дедалі частіше закликають до глобальної координації питань безпеки ШІ. У середу очікується виступ Сема Альтмана з OpenAI перед Радою Безпеки ООН.

Франція, яка цього місяця головує в Раді Безпеки, ініціювала це засідання, вважаючи, що загрозу ШІ для міжнародного миру та безпеки в ООН досі обговорювали недостатньо.

У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій11.09.26, 04:56 • 14787 переглядiв

Ольга Розгон

СвітТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Сем Альтман
OpenAI
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки