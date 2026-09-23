Мировые лидеры хотят усилить контроль над ИИ, тогда как Трамп делает ставку на "сверхинтеллект" — СМИ

Искусственный интеллект стал одной из главных тем Генеральной Ассамблеи ООН после случаев, когда технология выходила из-под контроля людей, а предупреждения представителей компаний отрасли вызывали глобальную тревогу и призывы к усилению государственного надзора за индустрией. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыл выступления мировых лидеров на Генеральной Ассамблее призывом к усилению надзора за ИИ, ярко, хотя и несколько мрачно, предупредив о том, что может пойти не так.

Давайте договоримся, что решения, от которых зависят жизнь и смерть, никогда нельзя будет передавать машинам. Роботам-убийцам не должно быть места в нашем будущем - заявил Гутерриш в своей прощальной речи перед мировыми лидерами.

Он также предупреждал об ИИ в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее десять лет назад.

Заявив, что миру необходимо "создать условия для ответственного развития ИИ и дополнительные предохранители, необходимые для противодействия рискам", ООН в среду обсудит в Совете Безопасности вопрос о том, как установить определенный контроль над этой технологией. В заседании примут участие некоторые из самых известных представителей отрасли.

Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил свою решительную позицию против регулирования ИИ, заявив, что слово "искусственный" преуменьшает значение этой технологии, и выразив надежду, что остальной мир переймет новый термин.

"Сверхинтеллект" ("Super Intelligence") "звучит гораздо лучше" и "гораздо точнее", — сказал он.

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Он также сравнил предупреждения сторонников безопасности ИИ с предупреждениями об изменении климата, антропогенная природа которого подтверждается подавляющим большинством научного сообщества.

Другие страны призывают к созданию предохранителей

Накануне Генеральной Ассамблеи ООН лидеры более 20 преимущественно европейских стран призвали ввести обязательные меры безопасности для передового ИИ, предупредив, что развитие технологии может опередить способность людей ее контролировать.

Китай и Соединенные Штаты, являющиеся мировыми лидерами в сфере ИИ, эту идею не поддержали.

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что во время председательства Великобритании в G20 в 2027 году страна начнет работу над установлением глобальных стандартов в сфере ИИ. Также он объявил о партнерстве с Вашингтоном в сфере обороны, направленном на выявление кибератак на критически важную инфраструктуру.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать технологию ИИ, независимую от крупных держав.

Я не хочу, чтобы кто-то стал вассалом одной из крупных держав. Наши инвестиционные возможности должны быть объединены для создания передовой модели ИИ с открытым исходным кодом, которой мы сможем делиться. Мы не должны зависеть от кого-либо еще - сказал Макрон Генеральной Ассамблее ООН, очевидно имея в виду Китай и США.

Сами американские технологические гиганты в сфере ИИ все чаще призывают к глобальной координации вопросов безопасности ИИ. В среду ожидается выступление Сэма Альтмана из OpenAI перед Советом Безопасности ООН.

Франция, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности, инициировала это заседание, считая, что угрозу ИИ для международного мира и безопасности в ООН до сих пор обсуждали недостаточно.

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