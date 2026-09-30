Трамп подписал с технологическими лидерами соглашение об ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 29 сентября, в Вашингтоне он подписал документ об искусственном интеллекте с ведущими руководителями технологических компаний. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

"Это почти как Конституция, и его подписали самые влиятельные люди в мире, и я подписал его как президент, и это действительно форма защиты", — сказал Трамп журналистам после встречи.

Трамп назвал документ "морально обязывающим".

Трамп также сказал, что его администрация рассматривает возможность создания комитета по надзору.

"Мы также думаем о создании своего рода комитета, в который мы включим, возможно, 10 человек... чтобы комитет мог осуществлять надзор за всем этим делом", — сказал он.

Правительства по всему миру изо всех сил пытаются угнаться за стремительным развитием ИИ. Ведущие мировые компании, занимающиеся искусственным интеллектом, предупредили о рисках, которые ИИ представляет для человечества, и призвали правительства к сотрудничеству в управлении этой более мощной технологией.

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Ранее Трамп заявлял, что США не нуждаются в новых правилах, касающихся ИИ. На прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН он заявил мировым лидерам, что отвергает любые попытки создать глобалистскую схему контроля над ИИ.

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