Керівник Ейфелевої вежі йде у відставку після скандалу

Очільник компанії, що управляє Ейфелевою вежею, піде у відставку наприкінці року. Це сталося після того, як співробітниць цієї знакової пам'ятки в Парижі не допустили на візит індуїстської релігійної організації. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

Патрік Бранко Руїво, генеральний директор Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE), залишить свою посаду після того, як розслідування, проведене незалежною фірмою, виявило низку операційних порушень, пов'язаних із візитом 5 вересня.

Ці порушення призвели до того, що "співробітниці були виключені з візиту того дня, що є неприйнятною ситуацією", ідеться у заяві SETE від 29 вересня. Руїво було призначено наприкінці 2018 року.

Ейфелеву вежу, яку щорічно відвідують 7 мільйонів людей, було закрито 7 вересня через страйк персоналу на знак протесту проти, як заявив представник профспілки, "неприйнятних" вказівок керівництва.

Ейфелеву вежу закрили через страйк проти дискримінації працівниць

Гнів серед співробітників цієї 330-метрової пам'ятки посилився після того, як керівництво заявило співробітникам, що жінки-працівниці не повинні контактувати з делегацією з організації Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

Ця організація, відома як BAPS, є всесвітньою релігійною та цивільною організацією в межах секти Свамінараян (Swaminarayan), гілки індуїзму, пише видання. Вона проводила урочистості з нагоди відкриття традиційного кам'яного храму індуїста в Парижі.

У момент інциденту BAPS заявила у своєму зверненні до Associated Press: "Цю координацію було здійснено виключно з міркувань оперативної ввічливості та логістики, щоб забезпечити безперешкодне відвідування великою групою людей без незручностей для співробітників вежі чи публіки. Це ніколи не замислювалося як прохання, засноване на гендерній ознаці".

Аріель Вейль, голова SETE, заявив у вівторок, що він запросив впровадження заходів та програм навчання, що сприяють гендерній рівності.

Доповнення

Це не перший випадок закриття 137-річної вежі через страйк. У лютому 2024 року її було закрито на шість днів через страйкуючих співробітників, які вимагали поліпшення технічного обслуговування історичної пам'ятки та підвищення заробітної плати.