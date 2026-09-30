Руководитель Эйфелевой башни уходит в отставку после скандала

Руководитель компании, управляющей Эйфелевой башней, уйдет в отставку в конце года. Это произошло после того, как сотрудницам этой знаковой достопримечательности Парижа не разрешили участвовать в визите индуистской религиозной организации. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

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Патрик Бранко Руиво, генеральный директор Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE), оставит свою должность после того, как расследование, проведенное независимой компанией, выявило ряд операционных нарушений, связанных с визитом 5 сентября.

Эти нарушения привели к тому, что "сотрудницы были исключены из визита в тот день, что является неприемлемой ситуацией", говорится в заявлении SETE от 29 сентября. Руиво был назначен в конце 2018 года.

Эйфелевая башня, которую ежегодно посещают 7 миллионов человек, была закрыта 7 сентября из-за забастовки персонала в знак протеста против, как заявил представитель профсоюза, "неприемлемых" указаний руководства.

Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки против дискриминации сотрудниц

Гнев среди сотрудников этой 330-метровой достопримечательности усилился после того, как руководство заявило сотрудникам, что женщины-сотрудницы не должны контактировать с делегацией организации Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

Эта организация, известная как BAPS, является всемирной религиозной и гражданской организацией в рамках секты Сваминараян (Swaminarayan), ветви индуизма, пишет издание. Она проводила торжества по случаю открытия традиционного каменного индуистского храма в Париже.

В момент инцидента BAPS заявила в своем обращении к Associated Press: "Эта координация была осуществлена исключительно из соображений оперативной вежливости и логистики, чтобы обеспечить беспрепятственное посещение большой группой людей без неудобств для сотрудников башни или публики. Это никогда не задумывалось как просьба, основанная на гендерном признаке".

Ариэль Вейль, глава SETE, заявил во вторник, что он запросил внедрение мер и программ обучения, способствующих гендерному равенству.

Дополнение

Это не первый случай закрытия 137-летней башни из-за забастовки. В феврале 2024 года ее закрыли на шесть дней из-за бастующих сотрудников, которые требовали улучшения технического обслуживания исторической достопримечательности и повышения заработной платы.